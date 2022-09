Aufsteirern 2022: Rund 120.000 Besucher in Graz (+Video)

Am heutigen Sonntag stand nach zweijähriger Corona-Zwangspause die ganze Grazer Innenstadt im Zeichen steirischer Volkskultur. Seit der Premiere im Jahr 2002 waren insgesamt mehr als eineinhalb Millionen Besucherinnen und Besucher live mit dabei. Und auch beim 21. Aufsteirern war der Andrang groß. Rund 120.000 Besucher wurden laut Veranstalter Markus Lientscher gezählt.

Der traditionelle Bieranstich wurde diesmal von Landeshauptmann Christopher Drexler mit tatkräftiger Unterstützung von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner vorgenommen. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr war beim Aufsteirern nicht zu sehen: Sie war an diesem Wochenende auf Einladung der dortigen Linkspartei in Belgien (Ostende) und nahm an Diskussionen über die Wohnungspolitik teil.

Kulturstadtrat Günter Riegler freute sich, dass das Event nach langer Wartezeit wieder stattfinden konnte und rief alle Besucher:innen dazu auf, beim Weltrekordversuch im Walzer-Tanzen auf der Passamtswiese mitzumachen. Die notwendige Anzahl an Tanzpaaren schaffte man zwar nicht, aber 453 Paare waren gekommen und tanzten den Walzer.

Landeshauptmann Christopher Drexler, der die Eröffnung mit zünftigem Bieranstich auf der Hauptplatzbühne vorgenommen hat, sieht das Aufsteirern als ideales Instrument zur Imagepflege:

Wir erleben beim Aufsteirern eine geballte Ladung Volkskultur, mit einer geballten Ladung weiß grün, einer geballten Ladung Steiermark zu tun. Das Ziel, über die zahlreichen Vereine, Verbände und Plattformen die Lust an steirischer Volkskultur zu steigern, wird jedenfalls erreicht. Das Aufsteirern wirkt weit über unsere Landesgrenzen hinaus – und das ist wichtig und richtig. Denn so positionieren wir uns auf charmante Art und Weise. Und wir erbringen den Beweis, dass die steirische Volkskultur lebendiger denn je ist! Ein großer Dank an alle Mitwirkenden und das großartige Organisationsteam!

Bei unserem Rundgang durch die Grazer Innenstadt ist uns positiv aufgefallen, dass die Stände mit mehr Abständen platziert wurden. Somit hielt sich das Gedränge meistens in Grenzen. Zudem wurde mit dem neuen Kinderbereich im Burghof ein stressfreier Platz für Familien geschaffen. Eine gute Gelegenheit für eine herzhafte Wild-Leberkässemmel war der Gastro-Stand im Grawe-Innenhof kurz vor Mittag. Ein Sitzplatz ließ sich zu dieser Stunde auch noch leicht finden.

Leider mussten die Besucher:innen an anderen Schauplätzen auf das Ende der offiziellen Eröffnung am Hauptplatz warten, bis zumindest die ersten Musiker:innen aufspielten. Und hier war es dann schon knapp vor 11. Obwohl das Aufsteirern gerne für „Ursprünglicht, nachhaltig“ stehen möchte, warum mussten wieder allerhand von guten Mehlspeisen in Plastikfolien verpackt werden?

