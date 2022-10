KLANGLICHT 2022 am Grazer Schlossberg (+Video)

19 Grad in den Abendstunden Ende Herbst. Freie Sicht zum Sonnenuntergang und zur blauen Stunde auf die steirische Landeshauptstadt. Dazu das Licht- und Klangfestival am Schloßberg. Wir haben besondere Momente eingefangen.

KLANGLICHT gastiert seit Donnerstag wieder in Graz. Noch heute Samstag Abend kann das Kunstfestival besucht und bestaunt werden. In diesem Jahr ist die Veranstaltung zweigeteilt. Ein Teil wird im und am Schlossberg gezeigt, der andere auf den Reininghaus-Gründen.

Wir aber sahen uns das Klanglicht-Festival am Schlossberg an und machten einen Rundgang mit der Kamera zu den frei zugänglichen Orten. Um circa 17.40 fahren wir am Freitag mit der Schloßbergbahn hinauf. Gerade rechtzeitig, wo zum Beginn der Veranstaltung um 18 Uhr der Einlass zu den Kasematten geöffnet wird.

Klanglicht Rundgang mit Aussicht auf Graz

Unter dem Titel „Inner, Outer, Other“ will der deutsch-britische Künstler Sebastian Kite auf der Schlossbergbühne Kasematten eine andere Welt entstehen lassen. Mit Hilfe von Licht, Ton, Spiegel, Wasser und Luft will er die herkömmliche Interpretation des Raumes und seiner Zeit neu denken, und damit die Auffassung des Realen einer Prüfung unterziehen. Beim Anblick der Kugel kommt uns der Film „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ in den Sinn.

Es geht hinunter zum Schlossberg Museum. Stellvertretend für die rund 3000, von einem Standpunkt aus sichtbaren Sternen am Firmament, projiziert die Arbeit „Constellations“ von Detlef Hartung und Georg Trenz, rund 3000 aus 4 Buchstaben zusammengesetzte Wörter projiziert. Eines davon: G R A Z. An der Brüstung hat man eine herrliche Aussicht auf das nächtliche Graz und die entfernten Lichtprojektionen auf dem Uhrturm sowie dem Chinesischen Pavillon.

Innerhalb der Stallbastei erleuchtet die Installation „Drawing in Space“ von Jeongmoon Choi die Dunkelheit mit einer komplexen geometrischen Anordnung aus fluoriszerenden Fäden. Ihre Installation soll den Eindruck einer virtuellen, pulsierenden Kontemplation über analoge und digitale Positionen, Strukturen, Bewegungen und verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven im Raum vermitteln.

Der Höhepunkt beim Klanglicht am Schloßberg

ist sicherlich die Multimedia-Installation „CHRONOS“ des österreichischen Kollektivs MO:YA. Werner Huber und Roland Mariacher verwandeln den Uhrturm in eine weithin sichtbare Lichtskulptur. Regelmäßig erwacht das Grazer Wahrzeichen aus der Dunkelheit und seine Fassade transformiert sich in ein Spiel aus Licht und Schatten.

Für die Komposition hat der Klangkünstler Markus Graf unter anderem auch originale Tonaufnahmen aus dem Uhrturm in seinem Arrangement verwendet. Für die Produktion der visuellen Inhalte wurde im Rahmen des Projekts ein originalgetreues 3D Modell des Bauwerks von Alexander Friedl erstellt. Der HTBLVA Graz Ortweinschule Absolvent (Produktdesign) unterstützt den Bildhauer Markus Wilfling seit 2015 mit 3D Modelling und Rendering.

Amanda Parers gestaltete Kunstfiguren erkunden während KLANGLICHT 2022 die Reininghausgründe und den Grazer Schlossberg. Vom tschechisch-französischen Film Fantastic Planet inspiriert, begegnet das Publikum diesen Wesen aus einer fernen Welt. Leuchtende Giganten, die still und leise unseren Planeten erkunden. Insgesamt drei dieser imposanten Figuren aus Licht sind im Reininghaus Park zu Gast. Eine weitere Figur ist im Rosengarten unterhalb vom Uhrturm platziert und sieht in Richtung Reininghaus.

Beim Runtergehen vom Schlossberg zum Karmeliterplatz kommen wir am Eingang zum Schlossbergstollen vorbei. Hier hat sich bereits eine lange Schlange an Wartenden gebildet. Unser Weg führt uns aber weiter zum Hauptplatz, wo wir noch letzte Aufnahmen für unser Video machen.

Mehr zum Thema:

Programm auf buehnen-graz.com