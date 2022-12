Der Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Schloßberg hat sich an fünf Wochenenden vor Weihnachten zu einem Fixpunkt im Grazer Advent gemausert. Auf dem Weihnachtsmarkt stehen kulinarische Produkte und Kunsthandwerk aus der Steiermark im Mittelpunkt. Natürlich finden sich hier auch viele Glühwein- und Punschstände.

Ein Höhepunkt des am höchstgelegenen Adventmarktes der steirischen Landeshauptstadt, ist sicherlich der schöne Ausblick auf das beleuchtete Graz in den Abendstunden. Sollte sich in der Vorweihnachtszeit auch noch genügend Schnee einstellen, wird der Ausblick vom Schloßberg zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine Keksbackstube und die Bastelstube im Glockenturm sorgen für weihnachtliche Vorfreude bei Kindern.

Der Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Schloßberg ist einer der beliebtesten Adventmärkte in Graz. Die traditionelle Ausrichtung vom Aufsteirern Weihnachtsmarkt zieht sich wie ein roter Faden durch das Rahmenprogramm. Die Veranstalter versprechen ein stimmungsvolles steirisches Musikprogramm und Fackelwanderungen, die für besinnliche Momente am Grazer Schloßberg sorgen. Im Glockenturm Liesl findet auf drei Ebenen das Kinderprogramm statt: Schmackhafte Kekse backen in der Keksbackstube, Engerlwerkstatt und Engerlstube warten auf die Kleinen.

Weihnachtsmarkt am Schloßberg Programm 2022

2. Dezember – 4. Dezember 2022 8. Dezember – 11. Dezember 2022 16. Dezember – 18. Dezember 2022

An den Wochenenden werden unter anderem die Steinbacher Tenorhornbläser, der Chor der Kärntner in Graz, Dorfblech und Knöpferlstreich auftreten.

Workshops und Vorträge werden vor dem Garnisonsmuseum angeboten. Dazu zählen unter anderen ein Räuchervortrag, Adventkranzbinden und Weihnachtslieder singen mit dem Volksliedwerk. Kindern wird neben Weihnachtslieder singen und Kekse backen Bienenwachs Kerzenziehen in den Kasematten geboten.

Öffnungszeiten

Freitag von 12 bis 21 Uhr

Samstag von 10 bis 21 Uhr

Sonntag von 10 – 20 Uhe

Sonderöffnungstag am 8. Dezember 2022 von 10 bis 20 Uhr

Am bequemsten erreicht man den Weihnachtsmarkt mit der Schloßbergbahn. An den Adventsamstagen ist die Fahrt mit der Schloßbergbahn kostenlos. Alternativ fährt man mit dem Schloßberglift zum Uhrturm und geht den Rest des Weges bis zu den Kasematten oder startet seinen Spaziergang gleich am Fuße vom Schloßberg am Karmeliterplatz.

Schlechtwetter kann dem Weihnachtsmarkt am Schloßberg in den Kasematten mit den alten Gemäuern der ehemaligen Befestigungsanlagen übrigens nichts anhaben, da das fahrbare Dach der Kasematten bei Bedarf geschlossen werden kann.

Fotos: Steirerwerk