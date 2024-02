Helikoptereinsatz: Schloßberg bis nächsten Mittwoch gesperrt

Um einen gesicherten Besuch des Grazer Schloßbergs weiterhin gewährleisten zu können, müssen abgestorbene Bäume entnommen werden. Erstmals wird dazu ein Hubschraubereinsatz für die Baumfällung verwendet, um den schwierigen Zugang zum steilen Gelände zu bewältigen. Der Schloßberg wird temporär für die Öffentlichkeit gesperrt, um die Arbeiten sicher durchführen zu können, was auch die Schließung von Einrichtungen wie Gastronomie und Veranstaltungsflächen bedeutet.

Der Baumbestand am Grazer Schloßberg ist durch die geringe Humusauflage auf dem felsigen Untergrund den rückläufigen Niederschlägen der letzten Jahrzehnte massiv ausgesetzt. Dadurch ist es zu einem vermehrten Absterben von Baumbeständen, in erster Linie von Fichten, Eschen und Ahorn-Bäumen gekommen. Dies trifft neben dem dicht bewaldeten Nordteil auch auf die steil abfallenden Hänge an der Westseite des Schloßbergs zu.

Helikoptereinsatz über dem Schloßberg

Insgesamt befinden sich auf den von der Holding Graz betreuten Flächen am Schloßberg (West-, Süd- und teilweise Ostseite des Schloßbergs) rund 1.100 Bäume unterschiedlicher Größe.

Um einen gesicherten Besuch des Grazer Schloßbergs weiterhin gewährleisten zu können, müssen Mitte Februar 44 abgestorbene Bäume entnommen werden. Dies betrifft vier Prozent des gesamten Bestands.

Darüber hinaus müssen Totholzentfernungen in den Baumkronen bei 27 Bäumen durchgeführt werden.

Die Arbeiten dauern von Montag, 19. Februar ab 6 Uhr, bis Mittwoch, 21. Februar bis 17 Uhr.

Die Steilheit des Geländes am Schloßberg erfordert eine Entfernung der toten und schadhaften Bäume erstmals in Graz mittels Hubschrauber (Heli-Logging) der Firma „Heli Austria GmbH“.

Dabei wird der Baum mit einem Seil am Hubschrauber befestigt und von diesem in senkrechter Position nach dem Fällschnitt eines Mitarbeiters entfernt. Der Helikopter wird seinen Landeplatz zur Wartung und Betankung auf der Westseite des Schloßbergs (Wiese südlich des Restaurants) haben und die geborgenen Bäume auf einen Ablageplatz auf der Ostseite fliegen. Von dort erfolgt der Abtransport mittels Kraftfahrzeugen.

Warum wird der Schloßberg gerade in den Semesterferien gesperrt?

Laut der Holding Graz ist der Grund für den gewählten Zeitraum während der Semesterferien, dass die Schloßbergbahn wie jedes Jahr um diese Zeit, in gesetzlich vorgeschriebener Revision ist. Das Schloßbergrestaurant ist somit ebenfalls geschlossen, das Starcke-Haus hat zu und an diesen Tagen ist auch keine Veranstaltung auf den Kasematten geplant.

Nicht zuletzt die Verfügbarkeit des Helikopters und des Forstpersonals, das die Arbeiten vor Ort durchführt, sowie die Erteilung der Fluggenehmigung für diese drei Tage macht die Durchführung vom 19. Februar. bis 21. Februar und die damit verbundene Schloßberg-Sperre notwendig. Dazu komme auch, dass die Frequenz in der Innenstadt, sowohl was Tourist:innen, Besucher:innen als auch Einheimische anbelangt, in den Semesterferien generell niedrig sei.

Forstliches Sperrgebiet für den gesamten Schloßberg

Aufgrund der Arbeiten wird im genannten Zeitraum ein Forstliches Sperrgebiet für den gesamten Schloßberg eingerichtet:

Dieses Forstliche Sperrgebiet darf ausgenommen von den durchführenden Personen nicht betreten werden. Die Auf- und Abfahrt auf den Schloßberg (z. B. für Warenzulieferungen) ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, sämtliche Einrichtungen wie Gastronomie und Veranstaltungsflächen bleiben geschlossen.

Für die Bewohner:innen der Häuser Schloßberg 1 und Schloßberg 10 ist ein Zu- und Abfahren zu den Häusern mit Absprache des Sicherheitspersonal möglich, wenn der Hubschrauber keine Flugbewegungen durchführt.

Nicht betroffen von der Sperre sind : Der Durchgang Schloßbergstollen inklusive Märchengrottenbahn und Rutsche im Berg bleiben zugänglich.

: Der Durchgang Schloßbergstollen inklusive Märchengrottenbahn und Rutsche im Berg bleiben zugänglich. Zusätzlich werden ab dem 15. Februar Vorbereitungsarbeiten für das Heli-Logging an den Bäumen durchgeführt. Die Benützung des Schloßbergs ist dadurch jedoch nicht eingeschränkt.

Hinweise für Schloßberg Anrainer