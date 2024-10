Mit Fotos und Videos plus Umfrage der beliebtesten Klanglicht Plätze.

Fotos und Videos: Klanglicht 2024 Höhepunkte in Graz

Noch heute Abend können sich Interessierte ab 18 Uhr das Klanglicht 2024 in Graz ansehen. Das Spektrum an Installationen beschäftigt sich mit der Verbindung von Licht, Klang und Träumen. Dabei werden die Grenzen von Realität und Fantasie ausgelotet.

Tausende Grazer:innen machten sich gestern auch auf dunklen Wegen auf den Schloßberg, um sich die Klanglicht Orte am Schloßberg anzusehen.

Aus unserer Sicht ist der Mond in der Stadtpfarrkirche (Titelbild) eine Installation, die für Erwachsene und Kinder etwas besonderes darstellt. Die Skulptur zeigt den Mond mit einem Durchmesser von sechs Metern, wobei jedes Detail der Mondoberfläche präzise nachgebildet ist. Begleitet wird die Installation von einer Sound-Komposition, die Töne der Apollo-Missionen und klassische Musik miteinander vereint.

In der Stallbastei stehen traumhafte Schwerelosigkeit und kollektive Erfahrungen im Mittelpunkt der Installation von Ana Shametaj und Giuditta Vendrame. Ursprünglich wurde sie bei der Biennale in Venedig gezeigt und für Klanglicht 2024 um Schlaflieder in verschiedenen Sprachen erweitert.

Yann Nguema spielt mit der Architektur des Grazer Uhrturms, indem er die Struktur in einer fließenden, sich ständig verändernden Choreografie darstellt. Die Installation lädt in eine traumähnliche Welt ein, in der Fraktale komplexe, leuchtende Bilder erzeugen. Mit technischer Raffinesse und ästhetischer Eleganz verbindet Nguema Wissenschaft, Design und Poesie zu einem visuell beeindruckenden Erlebnis.

Welche Klanglicht POIs haben dir gefallen? 1. Schlossbergbühne Kasematten: „EINDER / surface“

2. Graz Museum Schlossberg: „SOT GLAS“

3. Festungsmauer beim Graz Museum: „CONSTELLATIONS“

4. Uhrturm: „REVERSE“

5. Antoniuskirche: „SPEKTRUM“

6. Schauspielhaus: „REM“

7. Schauspielhaus Fassade: „FLORA“

8. Grazer Dom: „VISUAL PIANO“

9. Oper Graz Fassade: „UNVEILED“

10. Oper Graz: „LUMIÈRE SONORE“

11. Next Liberty: „OHNE TITEL (FRAGEN PROJEKTION)“

12. Stadtpfarrkirche: „MUSEUM OF THE MOON“

13. Joanneumsviertel: „UNGEHEUER“

14. Dom im Berg: „OM“

15. Schlossbergstollen: „YOUNG MASTERS EXHIBITION“ Abstimmung ansehen

