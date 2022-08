Wer sind die Flying Bulls? Weltpremiere bei der Airpower22 (+Video)

Die Flying Bulls sind eine weltbekannte Flugzeug- und Hubschrauber Flotte von Red Bull und widmet sich besonders der Instandhaltung und Restaurierung historischer Fluggeräte. Sie selbst bezeichnen sich als „Crew von Enthusiasten, deren Leidenschaft historischen Flugzeugen und Helikoptern gilt.“

Zur Sammlung zählen Flugzeug-Raritäten, wie die Lockheed P-38 Lightning, eine North American B-25J Mitchell, eine Chance Vought F4U-4 „Corsair“ oder eine DC-6 (Der jugoslawische Präsident Tito verwendete das Flugzeug zwischen 1958 und 1975). Die Helikopter-Flotte inkludiert unter anderem zwei Modellen der BO 105 – das sind die weltweit einzigen zivilen, für Kunstflug zugelassenen Hubschrauber – und eine Bell Cobra. 40 Flugzeuge stehen im Hangar 7 in Salzburg.

Die Flugzeuge der Flying Bulls sind gerne eingeladene Airshow-Teilnehmer wie auch bei der Airpower 2022 und eine Attraktion bei jeder Art von Luftfahrtveranstaltung.

Der in der Steiermark geborene Siegfried Schwarz, Flugsbetriebsleiter und Chefpilot der Flying Bulls Hubschrauberflotte, spricht bei Pressekonferenz im Rahmen der Airpower22 über die Flying Bulls, Vorbereitungen und das Programm auf der Airpower.

Weltpremiere „Red Bull Aerobatic Triple“ bei der Airpower22

Schwarz kündigte als Highlight des Flying Bulls Programmes das Red Bull Aerobatic Triple an, welches bereits seit zwei Jahren vorbereitet wurde. Es ist ein exakt choreografiertes Zusammenspiel zwischen alten Flugzeugen, Kunstflugmaschinen, Fallschimspringer, Wingsuits des Red Bull Skydive Teams und Hubschraubern.

Dabei sind sowohl der einzige Kunstflug-taugliche Hubschrauber der Welt, die BO-105, die Bell „Cobra“ 209/AH-1F – der legendäre Hubschrauber der amerikanischen Streitkräfte der 1960er-Jahre – als auch die historische PT-17 Stearman und die Zivko Edge 540.

Man kann sich das wie ein Orchester vorstellen, das eine schwierige Partitur spielt. Alle Einsätze der Piloten und Springer müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, denn es geht wirklich um Bruchteile von Sekunden, wenn vom Boden alles so ausschauen soll, wie wir es geplant haben.

so Mirko Flaim, der das Red Bull Aerobatic Triple mit erfunden hat. Das Red Bull Aerobatic Triple wird an beiden Tagen der AIRPOWER22, die am 2. und 3. September stattfindet, zu sehen sein. Trainiert wurde in mehreren Sessions in Zeltweg und im slowenischen Maribor.