Großer Andrang bei der Airpower 2024 am Samstag – Fotos

Mit einer unfallfreien Flugshow und einem umfangreichen Rahmenprogramm ging die Airpower 2024 heute zu Ende. Während das teils regnerische Wetter am Freitag für etwas weniger Zustrom als erwartet sorgte, wurden am weit sonnigeren Samstag die Kapazitätsgrenzen erreicht. Deshalb riefen Veranstalter und Polizei bereits gegen Mittag aktiv dazu auf, nicht mehr anzureisen. Allein am Samstag wurde das tägliche Maximum von 150.000 Besuchern ausgereizt. Es gibt schon Kommentare die meinen, dass mehr 200.000 Gäste vor Ort waren.

Dass das neue Verkehrskonzept bei solchen Menschenmassen und einem beschränkt verfügbaren Straßennetz derart gut funktioniert hat, stimmt mich sehr positiv. Ich danke allen Beteiligten, die sich rund eineinhalb Jahre so hervorragend auf diese Situation vorbereitet haben.

zeigt sich Bezirkshauptfrau Nina Pölzl zu Veranstaltungsende mehr als zufrieden. Auch Polizei-Einsatzleiter Hauptmann Andreas Tafeit ist zufrieden:

Bis auf ein paar wenige Verkehrsunfälle gab es keinerlei sicherheitspolizeiliche Zwischenfälle und kaum Einsätze für die Polizei. Dennoch waren wir auf diverse Szenarien gut vorbereitet.

Leider geriet gestern ein neunjähriger Radfahrer bei der Anreise zur Airpower24 unter einen Bus und wurde schwer verletzt.

Milizsoldaten des Jägerbataillons Wien 1 „Hoch- und Deutschmeister“ führten die Zugangskontrollen unter verschärften Maßnahmen an den drei großen Gates durch und überprüften die Besucher auf verbotene Gegenstände. Bereits im Vorfeld wurde darauf geachtet, dass bei Überfüllung eines Gates die Besucher rechtzeitig zu weniger stark besuchten Eingängen umgeleitet werden.

Wir waren an beiden Tagen mit der Kamera zeitig vor Ort, sodass unsere Anreise relativ zügig verlief. Auch die Abreise aus Zeltweg funktionierte (für uns), zudem wir am Samstag bereits circa um 15 Uhr das Gelände verließen. Insgesamt hatten wir den Eindruck, dass das neue Verkehrskonzept geholfen hat.

