122 neue Führungskräfte verstärken Bundesheer in der Steiermark

In der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Grottenhof fand am Tag der Führungskräfte am 16. Mai 2025 ein feierlicher Festakt statt. Dabei begrüßten Landeshauptmann Mario Kunasek und Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner insgesamt 25 neue Offiziere und 97 neue Unteroffiziere, die ab sofort ihren Dienst in der Steiermark antreten.

Die Absolventinnen und Absolventen schlossen ihre Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt oder an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns erfolgreich ab. Unter den neuen Führungskräften befinden sich auch sechs Frauen.

Viele Ehrengäste wohnten dem Festakt bei, darunter Landesrat Stefan Hermann, Klubobmann Lukas Schnitzer sowie Spitzenvertreter aus Politik, Verwaltung und Einsatzorganisationen. Auch Hannes Saueregger, Direktor der Fachschule Grottenhof, begrüßte die neuen Soldatinnen und Soldaten.

Die Offiziersgesellschaft Steiermark wurde von Oberstveterinär Karl Bauer vertreten, die Unteroffiziersgesellschaft von Vizeleutnant Andreas Matausch.

Landeshauptmann Kunasek würdigte die Leistungen der neuen Führungskräfte:

Unsere Offiziere und Unteroffiziere haben nicht nur Wissen erworben, sondern auch Verantwortung übernommen. Sie haben bewiesen, dass sie bereit sind, das Bundesheer in zentralen Funktionen zu stärken. Ich danke ihnen und ihren Familien für ihr Engagement und wünsche viel Soldatenglück.

Auch Brigadier Heinz Zöllner lobte die Einsatzbereitschaft und Disziplin der neuen Soldatinnen und Soldaten. Besonders hob er hervor, dass das Bundesheer sowohl im Katastrophenschutz als auch in der militärischen Landesverteidigung wieder auf einem starken Weg sei.

Musikalisch gestaltete die Militärmusik Steiermark den Festakt. Leutnant Johann Groß dirigierte Stücke mit starkem Österreich-Bezug, darunter den „9er-Alpenjäger-Marsch“ und „O du mein Österreich“. Die Truppe wurde von Major Daniel Weicher (Stabskompanie Gablenz-Kaserne) geführt.

Als Zeichen der Anerkennung erhielten alle neuen Führungskräfte eine Gedenkmünze. Leutnant Jaqueline Tement (Jägerbataillon 18) und Wachtmeister Manuel Wohlkönig (Versorgungsregiment 1) dankten im Namen der neuen Soldatinnen und Soldaten für die herzliche Aufnahme.

Die neuen Offiziere und Unteroffiziere übernehmen nun vielfältige Funktionen: als Ausbildner für Grundwehrdiener, als Kommandanten, aber auch als Fachkräfte in unterschiedlichsten Bereichen. Sie bilden somit das künftige Rückgrat der militärischen Landesverteidigung in der Steiermark.