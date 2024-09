US Air Force Stratotanker am Flughafen Graz

Am 11. September landete am Vormittag die United States Air Force mit der Boeing KC-135R Stratotanker 59-1444 am Graz Airport – Flughafen Graz. Gestartet war das Tank- und Transportflugzeug laut Airportclub Graz am Rickenbacker International Airport, um die circa 40-köpfige Crew, welche bei der AIRPOWER24 zum Einsatz kam, wieder in die USA zu fliegen.

Mit einem Durchschnittsalter von über 50 Jahren gehören die zahlreichen Stratotanker zu den noch ältesten aktiven Flugzeugen der United States Air Force. Das Flugzeug ist aktuell neben der Embraer C-130 geparkt – dieses Transportflugzeug soll 2027 als Nachfolger für die Hercules in Österreich landen.

Aktualisierung: Am 12. September gesellte sich noch die USAF C-17 Globemaster dazu.