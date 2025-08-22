BlueBrixx eröffnet erste Filiale in Graz

Am 28. August 2025 eröffnet im Center West Graz die erste BlueBrixx-Filiale in der Steiermark. Damit bringt der deutsche Klemmbaustein-Hersteller seine vielfältigen Modelle nun auch direkt in die Landeshauptstadt.

Von Wien nach Graz

Der Schritt nach Graz folgt nur wenige Monate nach dem Österreich-Debüt: Bereits am 6. Juni 2025 eröffnete in Gerasdorf bei Wien der erste BlueBrixx-Shop des Landes. Mit dem Standort in Graz setzt das Unternehmen seine Expansion in Österreich fort.

Eröffnung im Center West

Laut Auskunft vor Ort dürfen sich Fans am Eröffnungstag möglicherweise auf besondere Angebote freuen. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, aber bei bisherigen Eröffnungen lockte BlueBrixx Kundinnen und Kunden oft mit Rabatten und Aktionen an. Aktuell wird – wie unser Titelbild zeigt – der neue Bluebrixx Shop gerade eingeräumt.

Hintergrund: Was ist BlueBrixx?

BlueBrixx wurde 2017 in Deutschland gegründet und hat sich rasch als Alternative zu LEGO etabliert. Das Unternehmen vertreibt Klemmbausteine verschiedenster Marken und entwickelt zudem eigene Serien. Besonders gefragt sind Sets aus den Bereichen Architektur, Fahrzeuge, Eisenbahnen und Fantasy.

Im Gegensatz zu LEGO richtet sich BlueBrixx verstärkt an Erwachsene und Sammler, die detailreiche Modelle und ausgefallene Themenwelten suchen.

Expansion in Österreich

In Deutschland verfügt BlueBrixx bereits über ein dichtes Filialnetz. Der Einstieg in den österreichischen Markt begann 2025 in Gerasdorf und wird nun mit Graz konsequent fortgeführt. Kundinnen und Kunden können die Sets künftig nicht nur online, sondern direkt vor Ort ansehen und kaufen.

Mit der Eröffnung im Center West bekommt Graz ein neues Highlight für alle Klemmbaustein-Fans. Wer schon lange auf Alternativen zu LEGO gewartet hat, sollte sich den 28. August 2025 vormerken.