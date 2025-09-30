Start Freizeit & Lifestyle Nintendo Switch 2 auf der Grazer Herbstmesse ausprobieren

Nintendo Switch 2 auf der Grazer Herbstmesse ausprobieren

Nintendo Switch 2
Bild Nintendo

Videospiel-Fans können auf der Grazer Herbstmesse 2025 erstmals kommende Titel für die Nintendo Switch 2 testen.

Vom 2. bis 6. Oktober verwandelt sich die Messe Graz in einen Treffpunkt für Gaming-Begeisterte. Besonders im Fokus steht Halle A OG, wo Nintendo seine neue Konsole präsentiert. Besucherinnen und Besucher haben dort die Möglichkeit, Spiele vor ihrer offiziellen Veröffentlichung anzuspielen. Dazu zählen unter anderem Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, Kirby Air Riders und Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung.

Erste Eindrücke vor Verkaufsstart

Die Besucher erhalten schon Wochen vor den Release-Terminen Einblicke in neue Abenteuer. So können Fans von Metroid Prime 4: Beyond auf dem Planeten Viewros erste Missionen bestreiten und sich sogar in einem Bosskampf messen. In Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung besteht die Chance, die Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kennenzulernen. Auch Kirby-Fans dürfen sich freuen: Kirby Air Riders bringt ab Mitte November rasante Rennen zurück, die auf der Messe bereits spielbar sind.

Weitere Spiele im Line-up

Neben diesen Premieren stehen auch bekannte Titel in neuen Editionen bereit. Dazu gehören Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Kirby und das vergessene Land – Switch 2 Edition, sowie die Neuauflagen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Auch Partnerunternehmen sind vertreten: Fortnite von Epic Games und Hogwarts Legacy von WB Games ergänzen das Angebot mit Battle-Royal-Action und einer offenen Zauberwelt.

Programm rund um den Stand

Wer sich mit seinem Nintendo-Account registriert, erhält 100 Platinpunkte für My Nintendo. Zusätzlich gibt es Fotogelegenheiten mit Mario sowie Fun-Turniere in Mario Kart World.

Der Besuch der Grazer Herbstmesse lohnt sich für Gaming-Fans also doppelt: Sie erleben Neuheiten, bevor sie im Handel erscheinen, und können dabei gleich exklusive Erinnerungen sammeln. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei.

