Highlights der Lego-Ausstellung in Lebring – Erlebnis für Groß und Klein

Am 23. und 24 November 2024 findet in Lebring die private Lego Ausstellung vom Brickteam Friedl und Stefan Königshofer statt. Viele Lego Fans haben eine tolle Ausstellung vorbereitet um ihren Gästen einen schönen Ausflug in die Welt von Lego zu zeigen.

Mehr als 3.000 begeisterte Lego-Enthusiasten, ob jung oder alt, besuchten im vergangenen Jahr die Lego Ausstellung in Lebring und bewunderten die zahlreichen erschaffenen Modelle. Auch dieses Wochenende gibt es wieder die Gelegenheit, die faszinierenden Exponate zu erleben. So können neben zahlreichen Star Wars Modellen und erst recht der riesige Sternenzerstörer MOC aus fast 20.000 Teilen besichtigt werden.

Tipp: Aktuell gibt es während der Black Friday Woche exklusiv einen Imperialen Sternenzerstörer zu einem reduzierten Preis (👉 Aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Viele Modelle haben wir bereits bei der großen Lego Ausstellung im Frühling in Mariatrost gesehen, aber dennoch waren bei unserem heutigen Besuch viele neue Modelle und Arrangements zu bestaunen wie auf unserem Video zu sehen ist:

Eine Plauscherei mit den Erbauern rundet den Ausflug nach Lebring ab, die Zeit vergeht wie im Fluge.

Lego-Baukunst auf über 360 Quadratmetern