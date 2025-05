Am 29. Mai 2025, dem Fest Christi Himmelfahrt, wurde ein besonderes Bauprojekt in Graz-Mariatrost feierlich abgeschlossen: Die LEGO-Version der Basilika Mariatrost erhielt ihren Schlussstein. Weihbischof Johannes Freitag übernahm persönlich diese ehrenvolle Aufgabe und setzte damit einen symbolischen Schlusspunkt unter das außergewöhnliche Projekt. Wir waren mit der Kamera dabei:

140.000 Lego-Steine für den guten Zweck

Die beeindruckende Miniatur-Basilika besteht aus 140.000 LEGO-Steinen und misst 2 x 2 Meter in der Grundfläche bei einer Höhe von 1,22 Metern. Die dominierenden gelben und weißen Steine orientieren sich am Originalbau und verleihen dem Modell einen authentischen Look.

Die beiden steirischen LEGO Enthusiasten Hannes Schiestl („Stoasteira“) und Stefan Königshofer – er baut aktuell an einem zweiten Modell der Basilika Mariatrost – unterstützten damit den „Verein der Freunde und Förderer der Basilika Mariatrost“.

Ein Magnet für Groß und Klein

Die LEGO-Basilika wurde nicht nur als Kunstwerk errichtet, sondern auch als Anziehungspunkt für Familien. Besonders Kinder mit ihren Eltern zeigten sich begeistert vom detailreichen Modell. Wie sich die Renovierungs- und Umbauarbeiten am Grazer Barockjuwel über einen längeren Zeitraum erstrecken, so wuchs auch das Lego-Modell Monat für Monat um ein weiteres Modul bis zum Ende der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten an der „echten“ Kirche.

Mit einer kleinen Spende konnte jede:r einen Baustein zu diesem Projekt beisteuern und dadurch mithelfen, die über die Stadt Graz hinaus bekannte Basilika zu erneuern und zukunftsfit zu machen.

Feierlicher Abschluss am Feiertag

Dass die Schlusssteinsetzung ausgerechnet an Christi Himmelfahrt stattfand, verlieh dem Ereignis eine zusätzliche spirituelle Dimension. In einer kurzen Zeremonie hob Weihbischof Freitag die Bedeutung der Verbindung von Glaube, Gemeinschaft und Kreativität hervor.

Wir alle sind so eine Kirche aus lebendigen Steinen, bunt, jung, alt, groß klein – und das war heute in der Messe so richtig spürbar für mich.

so Weihbischof Johannes Freitag.

Mit der LEGO-Basilika ist ein Bauwerk entstanden, das weit über Graz hinaus Aufmerksamkeit auf sich zieht – als Zeichen lebendiger Kirche und kreativer Solidarität.

In einer Auflage von 500 Stück (insgesamt 188.000 Teile) wurde ein noch viel kleineres LEGO-Modell in der neuen Farbe kreiert.