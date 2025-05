„May the 4th be with you!“ – Wenn dieser Spruch fällt, wissen Star Wars-Fans weltweit: Es ist wieder Star Wars Day! Für LEGO-Enthusiasten ist der 4. Mai jedoch mehr als nur ein simples Fan-Fest – es ist der perfekte Tag, um ihre Leidenschaft für eine weit, weit entfernte Galaxis mit ihrer Liebe zu LEGO zu verbinden.

Eine galaktische Tradition

Der Star Wars Day wird jedes Jahr am 4. Mai gefeiert – ein Wortspiel, das aus dem berühmten Zitat „May the Force be with you“ („Möge die Macht mit dir sein“) entstanden ist. Was als humorvoller Insider-Joke begann, ist längst zu einem globalen Event geworden, bei dem Filme geschaut, Kostüme getragen und neue Fanartikel veröffentlicht werden.

LEGO und Star Wars: Eine legendäre Allianz

Seit über zwei Jahrzehnten ist LEGO ein fester Bestandteil des Star Wars-Universums. Von detailgetreuen Raumschiffen wie dem Millennium Falken und X-Wing bis hin zu ikonischen Szenen aus den Filmen – LEGO hat es geschafft, das Star Wars-Feeling in Bauform zu bringen. Besonders der 4. Mai ist für LEGO-Fans ein Highlight, denn rund um dieses Datum erscheinen oft exklusive Sets, limitierte Minifiguren und attraktive Aktionen im LEGO Online-Shop und in den Stores.

Highlights zum Star Wars Day 2025

In diesem Jahr dürfen sich Fans auf besondere Neuheiten freuen:

Exklusive Sets : LEGO bringt zum 4. Mai traditionell neue Star Wars-Sets heraus – darunter Sammlerstücke für Erwachsene sowie spaßige Bausätze für Kinder.

: LEGO bringt zum 4. Mai traditionell neue Star Wars-Sets heraus – darunter Sammlerstücke für Erwachsene sowie spaßige Bausätze für Kinder. Gratis-Zugaben (GWPs – Gift With Purchase) : Ab einem bestimmten Einkaufswert erhalten Käufer oft exklusive Mini-Sets oder Figuren, die es nur rund um den Star Wars Day gibt.

: Ab einem bestimmten Einkaufswert erhalten Käufer oft exklusive Mini-Sets oder Figuren, die es nur rund um den Star Wars Day gibt. Doppelte VIP-Punkte : LEGO VIP-Mitglieder (jetzt LEGO Insiders) profitieren meist von doppelten Punkten auf Star Wars-Einkäufe – ideal, um sich später weitere Sets zu sichern.

: LEGO VIP-Mitglieder (jetzt LEGO Insiders) profitieren meist von doppelten Punkten auf Star Wars-Einkäufe – ideal, um sich später weitere Sets zu sichern. Events & Bauaktionen: In LEGO Stores finden oft spezielle Mitmachaktionen statt, wie Bauwettbewerbe oder Mini-Workshops zum Thema Star Wars.

Der perfekte Tag für Sammler und Fans

Egal, ob du ein erfahrener Sammler bist, dein erstes LEGO Star Wars Set baust oder einfach nur mit deiner Familie eine galaktisch gute Zeit verbringen willst – der 4. Mai bietet für jeden Fan etwas. Und mal ehrlich: Gibt es etwas Besseres, als an diesem Tag ein neues Raumschiff zusammenzusetzen, während im Hintergrund die Star Wars-Filmmusik läuft?

Unser Tipp: Am 29. Mai startet die große Lego-Ausstellung in Graz!

Möge der Stein mit dir sein!

Der Star Wars Day ist für LEGO-Fans nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern eine perfekte Gelegenheit, neue Sets zu entdecken, die Sammlung zu erweitern oder einfach in Erinnerungen an unvergessliche Momente in einer weit entfernten Galaxis zu schwelgen. Also: Auf die Plätze, fertig, bauen – und May the 4th be with you!