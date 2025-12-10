Grazer Adventbim bringt Weihnachtszauber auf die Schienen

Die Winterluft liegt über der Grazer Innenstadt. Die Straßen sind belebt, Lichterketten leuchten über unseren Köpfen, und dann höre ich sie – das Quietschen der Räder. Die Adventbim naht.

Sobald sie um die Ecke biegt, zieht sie alle Blicke auf sich. Smartphones werden gezückt, Kameras klicken, und sogar die hektischsten Passanten bleiben stehen. Die festlich geschmückte Straßenbahn, beleuchtet mit Lichterketten, ist ein Hingucker. Erwachsene beobachten mit Staunen, wie das kleine Weihnachtswunder auf Schienen näherkommt, während Kinder ihre Eltern aufgeregt am Ärmel ziehen: „Schau, Mama, da ist sie!“

Einsteigen bitte – Willkommen im Grazer „Polarexpress“

Die Türen öffnen sich, und für einen Moment fühlt es sich an, als hätte der Film Polar-Express Gestalt angenommen. Ein freundlicher Schaffner tritt aus und ruft: „Einsteigen bitte!“ Mit einem Lächeln begrüßt er die Fahrgäste, während die Kinder mit glänzenden Augen ihre Plätze suchen.

Kaum sitze ich in der warmen Straßenbahn, werde ich vom Interieur und Erinnerungen an frühere Zeiten überwältigt. Es dauert nicht lange, bis sich das Rattern der Räder mit dem aufgeregten Plauderei der Kinder und der staunenden Bewunderung der Erwachsenen mischt.

Durch die Fenster schimmert die weihnachtlich beleuchtete Grazer Altstadt. Der Hauptplatz mit seinem imposanten Christbaum, die strahlenden Auslagen der Geschäfte und die funkelnden Lichterketten verleihen der Fahrt eine besondere Atmosphäre. Es ist, als wäre man für einen Moment in einer anderen Welt – entschleunigt und umgeben von festlicher Magie.

Die Adventbim ist ein Erlebnis für Groß und Klein

Am Ende der Fahrt steige ich mit einem warmen Gefühl im Herzen aus der Adventbim aus. Die Freude der Kinder, die staunenden Blicke der Erwachsenen und die gemeinsame, weihnachtliche Stimmung haben etwas Verbindendes. Für einen Moment scheint die Hektik des Alltags vergessen, ersetzt durch den Zauber der Adventzeit.

Die Adventbim in Graz ist mehr als nur eine Straßenbahn – sie ist eine Reise in eine andere Welt, die Groß und Klein ein Lächeln schenkt und die Vorfreude auf Weihnachten neu entfacht. Wer sie noch nicht erlebt hat, sollte sich diese kleine Auszeit voller Magie auf keinen Fall entgehen lassen.

Tipp: Plane deine Fahrt im Voraus, denn die Adventbim ist ein beliebter Treffpunkt in der Weihnachtszeit. Halte deine Kamera bereit – dieser Anblick bleibt unvergessen!

Fahrplan Adventbim Graz 2025