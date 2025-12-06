A2-Sperre Richtung Klagenfurt am 6. Dezember wegen Brückenabbruch. Die zweite Murbrücke auf der A 2 Südautobahn bei Graz ist schneller als geplant fertiggestellt und unter Verkehr.

Die ASFINAG hat die zweite neue Murbrücke im Süden von Graz vor wenigen Tagen für den Verkehr freigegeben. Damit rückt der Rückbau der alten Konstruktion in den Mittelpunkt.

In der Nacht von Samstag, 6. Dezember, auf Sonntag, 7. Dezember, entsteht ein außergewöhnliches Bild: Drei Großkräne heben das alte Brückentragwerk von seinen Pfeilern und setzen es auf ein Spezialfahrzeug. Dieses transportiert die Konstruktion zu einem stillgelegten Parkplatz in der Nähe. Fachteams zerlegen das Tragwerk dort Schritt für Schritt.

Für diese Arbeiten sperrt die ASFINAG die A 2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ab 20 Uhr bis in die frühen Morgenstunden. Umleitungen stehen bereit, dennoch sollten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr Zeit einplanen.

Mit dem Ausbau der alten Brücke beginnt die vorletzte Phase des laufenden Großprojekts. Am bisherigen Standort entstehen neue Pfeiler. Darauf folgt 2026 ein technisches Highlight: Der südliche Brückenteil wird mittels hydraulischer Pressen seitlich auf die neuen Stützen geschoben. Dieser sogenannte Querverschub markiert im Juni 2026 den Abschluss eines der anspruchsvollsten Brückenprojekte entlang der A 2.

Foto Asfinag