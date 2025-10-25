Ein schwerer Unfall auf der Pyhrnautobahn (A9) bei Lebring im Bezirk Leibnitz forderte in der Nacht auf Samstag, 25. Oktober 2025, zwei Todesopfer. Nach einer Kollision zwischen zwei Pkw geriet ein Fahrzeug in Brand und brannte völlig aus.

Gegen 1:40 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz in Richtung Spielfeld unterwegs. Nach einem Überholvorgang krachte er mit hoher Geschwindigkeit auf ein ungarisches Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass der ungarische Pkw sofort Feuer fing. Zwei Insassen starben noch an der Unfallstelle.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark nach Wagna gebracht. Ein Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung des Lenkers.

Die A9 war mehrere Stunden lang in Fahrtrichtung Spielfeld gesperrt. Seit 7:30 Uhr ist eine Spur wieder frei. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln den genauen Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Opfer an, um Identität und Todesursache zu klären.

Alkolenker überschlägt sich in Irdning – Pkw Totalschaden

In Irdning-Donnersbachtal im Bezirk Liezen kam es am späten Freitagabend, 24. Oktober 2025, zu einem Unfall, bei dem sich ein 20-jähriger Autofahrer überschlug. Der Mann war stark alkoholisiert und erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 22 Uhr war der junge Lenker aus dem Bezirk Liezen von Irdning kommend in Richtung Erlsberg unterwegs. Laut Zeugenaussagen verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte eine Leitplanke und kam anschließend links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ersthelfer alarmierten die Einsatzkräfte, da sie zunächst nicht in das Fahrzeug gelangen konnten. Der 20-Jährige konnte sich jedoch selbst befreien. Die Feuerwehren Irdning und Donnersbach rückten zur Unterstützung aus.

Das Rote Kreuz versorgte den Fahrer vor Ort, anschließend wurde er ins LKH Rottenmann gebracht. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Mann wird angezeigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.