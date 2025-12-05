Eine 14-Jährige wurde am Freitagnachmittag, dem 5. Dezember 2025, bei der Explosion eines Böllers an der rechten Hand verletzt. Die Jugendliche hatte den pyrotechnischen Gegenstand zuvor auf dem Balkon ihrer Wohnung ausprobieren wollen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr in einer Wohnung in der Zeppelingasse in Puntigam. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte das Mädchen den Böller der Kategorie F4 – ein ausländisches Fabrikat – von einem Mitschüler erhalten und mit nach Hause genommen. Beim Versuch den Böller am Balkon zu zünden, detonierte dieser jedoch unerwartet bereits in ihrer Hand, bevor sie ihn wegwerfen konnte.

Nach der Explosion lief das Mädchen zurück in die Wohnung und informierte ihren Bruder, der sofort die Rettung verständigte. Sanitäter sowie ein Notarzt versorgten die 14-Jährige zunächst vor Ort, anschließend wurde sie in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch, insbesondere zur Herkunft des verbotenen Feuerwerkskörpers.