Nach einer schweren Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen, dem 30. November 2025, sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Täter. Ein 27-jähriger Grazer wurde am Mehlplatz von einem Mann attackiert und schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1:30 Uhr im Bereich Mehlplatz 3, gegenüber dem Glockenspielplatz. Der 27-Jährige stand dort, als ein unbekannter Mann unvermittelt auf ihn zuging, ihn würgte und ihm mehrere Schläge ins Gesicht versetzte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Graz gebracht.

Da der Tatort zu dieser Zeit erfahrungsgemäß stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Beobachtungen von Passanten. Zudem befand sich nach bisherigen Erkenntnissen ein Notarzt außer Dienst in unmittelbarer Nähe – auch er könnte wichtige Hinweise liefern.

Hinweise an: Polizeiinspektion Schmiedgasse – 059/133/6593