Am Freitagabend, 30. Jänner 2026, kam es auf der Liebenauer Tangente in Graz zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten. Der Unfall verursachte zudem massive Schäden an der Verkehrsinfrastruktur und führte zu einer längerfristigen Sperre des betroffenen Straßenabschnitts.

Kurz nach 21.30 Uhr fuhr eine 26-jährige Grazerin mit ihrem Pkw stadtauswärts in Fahrtrichtung Südosten. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen im Alter zwischen 23 und 28 Jahren aus Graz sowie dem Bezirk Südoststeiermark. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw kurz vor dem Bereich Murpark beziehungsweise auf Höhe der Lortzinggasse nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen baulich getrennten Grünstreifen und auf die Leitschiene auf. Nach rund 60 Metern prallte das Fahrzeug mit voller Wucht gegen die Säule eines Überkopfwegweisers auf der Gegenfahrbahn.

Lenkerin eingeklemmt, aufwendige Rettung

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgte die insgesamt fünf teils schwer verletzten Insassen. Die Lenkerin war im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz entfernten mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür sowie das Lenkrad und retteten die Frau mittels Spine-Board aus dem Pkw. Anschließend übernahmen Notarzt und Rotes Kreuz die weitere medizinische Versorgung.

Die 26-jährige Lenkerin sowie zwei Mitfahrer im Alter von 23 und 25 Jahren aus Graz erlitten schwere Verletzungen und wurden ins LKH Graz eingeliefert. Zwei weitere Insassen, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark und ein 25-jähriger Grazer, kamen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz. Alle fünf Personen wurden stationär aufgenommen.

Überkopfwegweiser stürzt auf Fahrbahn

Durch den Aufprall wurde der Überkopfwegweiser vollständig aus seinen Verankerungen gerissen und stürzte auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden. Diese wurde dadurch blockiert. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Verkehr in diesem Fahrstreifen. Ein weiterer Pkw, der kurz danach auf der Tangente unterwegs war, wurde dennoch durch den herabgestürzten Wegweiser beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Großeinsatz der Feuerwehr

Nach dem Abtransport der Verletzten und der Bergung des total beschädigten Unfallfahrzeuges übernahm die Berufsfeuerwehr Graz gemeinsam mit der Holding Graz umfangreiche Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Um den beschädigten Wegweiser vor Ort zerlegen zu können, alarmierten die Einsatzkräfte zusätzlich ein Schweres Rüstfahrzeug mit Plasmaschneider nach. Die Einzelteile wurden in weiterer Folge von Mitarbeitern der Holding Graz abtransportiert.

Auf Anforderung der Polizei setzte die Feuerwehr auch eine Drohne ein. Die dabei angefertigten Luftaufnahmen sollen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang unterstützen. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften rund dreieinhalb Stunden im Einsatz.

Die Liebenauer Tangente blieb im betroffenen Bereich für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.

Fotos: BF Graz