Die MotionExpo hat in der Messe Graz ihre Tore geöffnet und präsentiert ein Wochenende lang aktuelle Entwicklungen rund um Fahrzeuge und Mobilität. Die Veranstaltung gilt als größte Mobilitäts- und Fahrzeugmesse in Südösterreich und bringt Hersteller, Forschungseinrichtungen sowie Fans der Automobil- und Zweiradbranche zusammen.

Zur offiziellen Eröffnung begrüßte Martin Ullrich, Geschäftsführer der Messe Graz, zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Mobilitätsbranche. Die Messe bietet einen breiten Überblick über aktuelle Modelle, technische Innovationen und historische Fahrzeuge. Insgesamt präsentieren Aussteller mehrere hundert Fahrzeuge sowie zahlreiche Neuheiten des aktuellen Modelljahres.

Auch Mario Kunasek, Landeshauptmann der Steiermark, betonte bei der Eröffnung die Bedeutung der Veranstaltung für den Standort. Die Automobilbranche spiele für die steirische Wirtschaft eine wichtige Rolle und bleibe ein zentraler Faktor im internationalen Wettbewerb.

Neuwagen und neue Marken im Fokus

Einen Schwerpunkt der Messe bilden aktuelle Fahrzeugmodelle. In der Stadthalle und in der Halle C zeigen Hersteller zahlreiche Neuwagen des Modelljahres 2026. Gleichzeitig nutzen mehrere Marken die Veranstaltung, um ihre Fahrzeuge erstmals einem größeren Publikum in Graz zu präsentieren.

Zu den präsentierten Marken gehören unter anderem neue Hersteller aus China sowie bekannte europäische Automobilmarken. Besucher können außerdem Performance-Modelle, Elektrofahrzeuge und neue SUV-Generationen aus nächster Nähe betrachten.

Auch Händler aus der Region sind vertreten. Sie zeigen Fahrzeuge aus ihrem Markenportfolio und stellen teilweise neue Modelle oder Marken vor, die künftig auch auf dem österreichischen Markt eine größere Rolle spielen könnten.

Forschung und Zukunftstechnologien

Neben der Fahrzeugschau rückt die MotionExpo auch zukünftige Mobilitätskonzepte in den Mittelpunkt. Forschungseinrichtungen und studentische Teams aus Graz präsentieren aktuelle Projekte aus der Fahrzeugentwicklung.

Im Fokus stehen dabei unter anderem:

autonome Fahrtechnologien

neue Wasserstoffantriebe

innovative Fahrzeugkonzepte aus Forschung und Hochschulen

Einige dieser Entwicklungen stammen von Teams der TU Graz und der FH JOANNEUM, die ihre Projekte gemeinsam mit Partnern aus der Industrie präsentieren. Besucher erhalten dadurch einen Einblick in Technologien, die künftig den Verkehr prägen könnten.

Zweiräder und E-Bikes zum Ausprobieren

Auch der Zweiradbereich zählt zu den Publikumsmagneten der Messe. In der Halle A präsentieren Hersteller Motorräder, Mopeds und Roller für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf E-Bikes. Mehrere Anbieter zeigen ihre aktuellen Modelle und bieten Testmöglichkeiten auf einer eigenen Strecke an. Interessierte können die Fahrräder direkt vor Ort ausprobieren und sich von Fachleuten beraten lassen.

Camping und mobiles Reisen

Ein weiterer Bereich der Messe widmet sich dem Trend zum mobilen Reisen. Reisemobile, Vans und Campinglösungen werden auf einer großen Ausstellungsfläche präsentiert.

Der Bereich wurde in diesem Jahr erweitert, da das Interesse an Campingfahrzeugen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Fachleute diskutieren außerdem bei einer Gesprächsrunde über aktuelle Entwicklungen in der Branche.

Sonderausstellungen mit historischen Fahrzeugen

Neben modernen Fahrzeugen bietet die Messe auch mehrere Sonderschauen. Eine Ausstellung zeigt die Entwicklung der Landwirtschaft von frühen Werkzeugen bis zu modernen Agrartechnologien. Besucher sehen dabei historische Objekte ebenso wie aktuelle Maschinen, Drohnen und Prototypen aus der Landwirtschaft.

Ein weiteres Highlight ist eine Ausstellung zum Jubiläum von Daimler-Benz. Historische Modelle aus verschiedenen Jahrzehnten veranschaulichen die Entwicklung des Automobils. Zu sehen sind unter anderem legendäre Rennwagen sowie seltene Prototypen aus internationalen Sammlungen.

Motorsport und Oldtimer-Szene

Motorsportfans finden in der Racing Area historische Rennfahrzeuge aus mehreren Jahrzehnten. Einige der ausgestellten Fahrzeuge stammen aus Kooperationen mit Motorsportinstitutionen und zeigen die technische Entwicklung im Rennsport.

Parallel dazu bringt die ClassicCarConvention Oldtimer-Fans nach Graz. Fachleute diskutieren über Restaurierung, Technik und Bewertung historischer Fahrzeuge. Zudem wird ein Ausbildungsprogramm vorgestellt, das sich mit der Expertise rund um klassische Automobile beschäftigt.

Mobilitätsmesse noch bis Sonntag geöffnet

Die MotionExpo läuft noch bis Sonntag in der Messe Graz. Besucher können sich über aktuelle Fahrzeugmodelle informieren, neue Technologien kennenlernen und historische Fahrzeuge aus nächster Nähe erleben.

Damit bietet die Messe einen umfassenden Überblick über die Mobilität von heute und morgen und verbindet gleichzeitig Technik, Innovation und Automobilgeschichte an einem Ort.