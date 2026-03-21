Pferd aus Pool gerettet

Am Samstagvormittag wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einer Großtierrettung in den Neufeldweg gerufen. Gegen 09:39 Uhr meldet ein Notruf: Ein Pferd ist in einen Pool gestürzt.

Die ersten Einsatzkräfte beginnen unmittelbar mit der Rettung. Das kalte Wasser stellt eine zusätzliche Belastung für das Tier dar. Deshalb pumpen die Feuerwehrleute den Pool teilweise aus. Gleichzeitig entfernen sie Teile der Abdeckung, um besser zum Pferd zu gelangen.

Währenddessen beruhigen Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Besitzer das Tier. Zudem schützen sie das durchnässte Pferd mit Decken vor weiterer Auskühlung. Eine Tierärztin sediert das Tier, damit die Rettung sicher durchgeführt werden kann.

Anschließend bereitet die Feuerwehr die Bergung mit einem speziellen Großtierrettungsset vor. Mithilfe eines Krans hebt das Team das Pferd behutsam aus dem Pool. Danach übernimmt die Tierärztin die weitere Versorgung.

Kurze Zeit später kann das Pferd bereits wieder selbstständig aufstehen. Insgesamt stehen 13 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge der Grazer Berufsfeuerwehr im Einsatz.