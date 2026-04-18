Holzhäcksler auf einem Lkw in Vollbrand. Das Fahrzeug im Wert von mehreren hunderttausend Euro wurde komplett zerstört.

Ein Brand eines Lkw hat heute Vormittag in Graz-Puntigam einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Flammen griffen dabei auch auf ein Holzlager und die umliegende Vegetation über.

Mehrere Notrufe gingen gegen 9:30 Uhr bei den Einsatzkräften ein, woraufhin die Feuerwehr in die Auer-Welsbach-Gasse bei der Mühlgangbrücke ausrückte. Bereits während der Anfahrt war eine weithin sichtbare Rauchsäule erkennbar.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass nicht ein Gebäude, sondern ein Lkw beziehungsweise eine Hackschnitzelmaschine in Brand geraten war. Das Feuer breitete sich rasch auf gelagerte Holzmaterialien sowie angrenzende Grünflächen aus.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Unter schwerem Atemschutz setzten die Einsatzkräfte zwei Löschleitungen ein. Die Wasserversorgung stellten sie über den nahegelegenen Mühlgang mithilfe von Pumpen sicher.

Der Lenker des Lkw blieb unverletzt. Nach den Löscharbeiten pumpten die Einsatzkräfte den beschädigten Dieseltank ab, um weitere Gefahren zu verhindern. Aufgrund von ausgetretenen Betriebsmitteln des Lkw, musste auch kontaminiertes Erdreich abgetragen werden. Ein Schaden für den nahegelegenen Mühlgang konnte abgewendet werden.

Insgesamt standen acht Fahrzeuge und 28 Kräfte der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Während der Arbeiten kam es im betroffenen Bereich zu Verkehrsverzögerungen.

Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei, ein Einsatzjurist der Stadt Graz sowie der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark vor Ort. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand laufender Ermittlungen.