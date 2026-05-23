Lkw bleibt in Unterführung bei Feldkirchen hängen

In Feldkirchen bei Graz ist ein Lkw in der Bahnunterführung der Feldkirchner Straße hängen geblieben. Durch den heftigen Aufprall wurde das Führerhaus gegen die Decke der Unterführung gedrückt und stark deformiert.

Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz versorgte ihn vor Ort.

Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab und übernahm die Bergung des Lkw. Mit einer Seilwinde brachten die Einsatzkräfte das Fahrzeug zunächst in Position. Danach zogen sie den Lkw mit einer Abschleppstange aus der Unterführung.

Nachdem die Feuerwehr Trümmerteile entfernt hatte, konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.