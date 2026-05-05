89-Jährige bei Bim-Unfall schwer verletzt – Frau stößt beim Fotografieren mit Rucksack...

In der Grazer Innenstadt ist es am Dienstagvormittag, 5. Mai 2026, zu einem Unfall im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Oper“ gekommen. Eine 89-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 10:30 Uhr stieß eine 51-Jährige beim Fotografieren mit ihrem Rucksack gegen die ältere Passantin. Die 89-Jährige kam dadurch zu Sturz und geriet in den Gefahrenbereich einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 17.

Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel. Die 51-Jährige handelte laut bisherigen Erkenntnissen nicht vorsätzlich und leistete sofort Erste Hilfe.

Das Rote Kreuz versorgte die Verletzte vor Ort und brachte sie anschließend ins LKH Graz, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls wurden bereits einvernommen. Die Ermittlungen laufen weiter.