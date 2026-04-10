In Graz ist es am Freitagnachmittag, 10. April 2026, zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Eine 68-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 15 Uhr war eine 41-jährige Lenkerin mit der Straßenbahnlinie 1 auf der Annenstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Nach dem Halt bei der Station Rosseggerhaus geriet die Hand der 68-Jährigen beim Ein- oder Aussteigen in die Tür der Straßenbahn. Als die Straßenbahn wieder anfuhr, stürzte die Frau zu Boden.

Ein aufmerksamer Fahrgast reagierte sofort und zog die Notbremse, wodurch die Straßenbahn gestoppt wurde. Einsatzkräfte versorgten die Verletzte noch vor Ort notärztlich, anschließend brachten sie die Frau ins LKH Graz.

Die Polizei ermittelt aktuell den genauen Ablauf des Unfalls.