Die Polizei hat am Samstag, 23. Mai 2026, in der Steiermark mehrere massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. In Graz-Puntigam, auf der A2 bei Gleisdorf und auf der B145 im Bezirk Liezen nahmen die Beamten Führerscheine vorläufig ab. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge beschlagnahmt.

143 km/h und 119 km/h auf der Triester Straße

In Graz-Puntigam stoppte die Polizei am Samstagabend zwei Autofahrer auf der Triester Straße.

Gegen 20:30 Uhr wurde ein 18-jähriger Pkw-Lenker mittels Lasermessung mit 119 km/h gemessen. Erlaubt waren dort 50 km/h. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmte das Fahrzeug.

Kurz darauf bemerkte eine Polizeistreife ebenfalls auf der Triester Straße einen weiteren Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Bei der anschließenden Nachfahrt stellten die Beamten bei einem 33-jährigen Lenker eine Höchstgeschwindigkeit von 143 km/h fest. Auch hier galt eine Beschränkung auf 50 km/h. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, das Auto wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Zwei Autos auf der A2 bei Gleisdorf beschlagnahmt

Bereits am Samstagnachmittag kontrollierte eine Zivilstreife auf der A2-Südautobahn bei Gleisdorf den Verkehr.

Gegen 17:50 Uhr fuhren eine 24-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und ihr 21-jähriger Freund mit zwei Pkw hintereinander in Richtung Norden. Im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Gleisdorf-West stellte die Polizei bei einer Nachfahrt fest, dass beide die erlaubten 80 km/h um 84 km/h überschritten.

Damit waren die beiden mit rund 164 km/h im Baustellenbereich unterwegs. Die Polizei hielt die Lenker an, nahm ihnen die Führerscheine vorläufig ab und beschlagnahmte beide Fahrzeuge.

Motorradfahrer mit bis zu 188 km/h auf der B145

Auch im Bezirk Liezen kam es am Samstagnachmittag zu mehreren Anzeigen nach massiven Tempoverstößen.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung führte gegen 15:59 Uhr Messungen auf der B145 durch. Im Bereich Lessern in Fahrtrichtung Bad Aussee nahm die Streife die Nachfahrt von zwei Motorrädern auf. Im Bereich des Lawinentunnels Pürgg stellte die Polizei bei einem 49-jährigen tschechischen Staatsbürger mit Sozia sowie bei einem 25-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Liezen jeweils 156 km/h fest. Erlaubt waren dort 80 km/h.

Später überholte ein weiterer Motorradfahrer die zivile Polizeistreife, obwohl sich diese selbst gerade auf dem zweiten Fahrstreifen in einem Überholvorgang befand. Der 26-Jährige aus dem Bezirk Liezen überfuhr dabei eine Sperrlinie und geriet auf die Gegenfahrbahn. Bei der Nachfahrt stellte die Polizei bei ihm sowie beim 49-Jährigen jeweils 188 km/h bei erlaubten 100 km/h fest.

Im Ortsgebiet von Tauplitz hielten die Beamten alle drei Motorradfahrer an. Die Polizei nahm allen Lenkern die Führerscheine vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt. Das Motorrad des 26-Jährigen wurde auf Anordnung der Behörde vorläufig beschlagnahmt.

Insgesamt erstattete die Polizei in diesem Zusammenhang sechs Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Liezen.