In Liebenau haben sich am Donnerstagabend, 2. Juli 2026, zwei Jugendliche auf E-Scootern einer Polizeikontrolle entzogen. Bei ihrer Flucht mussten mehrere Fußgänger ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Gegen 19:35 Uhr führte die Polizei am Murradweg Verkehrskontrollen durch, als sie zwei Jugendliche bemerkten, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden unterwegs waren. Da der Verdacht eines Eigentumsdelikts bestand, wollten die Beamten die beiden anhalten.

Die Jugendlichen ignorierten jedoch die Anhaltezeichen und flüchteten über den Murradweg (R2) in Richtung Süden. Laut Polizei mussten mehrere Personen zur Seite springen, um eine Kollision mit den E-Scootern zu verhindern. Auch ein weiterer Anhalteversuch im Bereich der Murfelderstraße blieb erfolglos.

Schließlich stellte die Polizei im Bereich des Gasrohrstegs einen Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht quer über den Radweg. Während einem der Jugendlichen die Flucht gelang, versuchte der zweite am Einsatzfahrzeug vorbeizufahren. Dabei prallte er gegen die Front des Streifenwagens und kam zu Sturz.

Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun Personen, die durch die Fahrweise der beiden E-Scooter-Lenker gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Jakomini unter der Telefonnummer 059133/6583-100 zu melden.