Zoißl’s Gasthaus & Heuriger schließt

Ein bekanntes Traditionslokal nahe der Grazer Stadtgrenze verabschiedet sich. Zoißl’s Gasthaus – Heuriger – Kegelbahnen – Steirerlounge hat bekannt gegeben, den Restaurantbetrieb einzustellen. Die Betreiberfamilie traf diese Entscheidung nach eigenen Angaben gemeinsam und nach reiflicher Überlegung.

In ihrer Mitteilung betont die Familie, dass es keine verborgenen Gründe gebe. Vielmehr spüre man, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt gekommen sei. Der Schritt falle nicht leicht, dennoch habe man ihn bewusst und im gegenseitigen Einvernehmen gesetzt.

Rückblick auf viele Jahre Gastronomie

Über Jahrzehnte hinweg entwickelte sich das Lokal für zahlreiche Gäste zu einem Fixpunkt. Viele verbanden damit Feiern, Stammtische, Familienfeste oder gemütliche Abende im Gastgarten. Neben klassischer Wirtshausküche prägten auch der Heurigenbetrieb, die Kegelbahnen und Veranstaltungen das Angebot.

In der Abschiedsbotschaft bedankt sich die Familie ausdrücklich bei den Gästen für Treue, Unterstützung und Vertrauen. Man habe nicht nur Gäste empfangen, sondern echte Verbundenheit erlebt.

Emotionale Reaktionen aus der Community

Auf die Ankündigung folgten zahlreiche Rückmeldungen. Viele zeigen sich betroffen und sprechen von einem schmerzlichen Verlust für die lokale Gastronomieszene. Einige erinnern sich an persönliche Höhepunkte wie Feiern, besondere Abende oder Lieblingsgerichte. Andere loben ausdrücklich Küche, Service und das Ambiente.

Mehrere Kommentare bringen Dankbarkeit zum Ausdruck und wünschen der Betreiberfamilie alles Gute für den weiteren Lebensweg. Gleichzeitig überwiegt bei vielen die Traurigkeit über das Ende eines langjährigen Treffpunkts.

Vereinzelt fallen die Reaktionen nüchterner aus, manche äußern auch Kritik. Dennoch dominiert insgesamt die Wertschätzung für die vergangenen Jahre.

Offene Fragen zur Zukunft

Zahlreiche Gäste möchten wissen, wann genau das Lokal endgültig schließt und ob Reservierungen noch möglich sind. Ebenso stehen Fragen im Raum, was mit dem Gebäude geschieht und ob es eine Weiterführung durch neue Pächter geben wird. Eine konkrete Antwort dazu liegt bislang nicht vor.

Fest steht jedoch: Mit der Schließung von Zoißl’s Gasthaus endet ein Kapitel Grazer Wirtshausgeschichte. Für viele bleibt das Lokal als Ort besonderer Begegnungen in Erinnerung.