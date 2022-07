Waldcafé Thalersee präsentiert – Eröffnung im August / September (+Video)

Die Pächter setzen neben frischen Bio-Produkten und Klassiker der Hausmannskost auf vegetarische & vegane Speisen und unkonventionelle Drinks. Das Cafe Restaurant richtet sich an Frühstücksgäste wie alle, die am Abend am See einen Aperitif genießen und aber auch schön essen wollen. Und auch jene, die nur auf einen Kaffee vorbeischauen.