Video-Rundgang durch das Arnold Schwarzenegger Museum

Kaum jemand hat das Leben und Wirken von Arnold Schwarzenegger so hautnah erlebt wie Peter Urdl, Altbürgermeister von Thal und Arnolds langjähriger Freund. Wenn er durch das Museum führt, erweckt er die einzelnen Ausstellungsstücke mit seinen Anekdoten zum Leben.

Wir nahmen im Rahmen einer Pressetermins an einer persönlichen Führung vom Initiator des Museums, Peter Urdl, durch „Arnis Life“ im Arnold Schwarzenegger Museum in Thal bei Graz mit der Kamera teil (siehe Video oben).

Das Arnold Schwarzenegger Geburtshaus in Thal ist das weltweit einzige und offizielle Museum , das Namen Schwarzeneggers trägt und von ihm persönlich unterstützt wird.

ist das weltweit , das Namen Schwarzeneggers trägt und von ihm persönlich unterstützt wird. Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Forsthaus der Grafen Herberstein. Das Haus 145 in Thal wurde 2009 vom Superfund-Gründer Christian Baha ersteigert.

Im Museum können Besucher:innen seit 2011 durch die ehemalige Stube der Familie Schwarzenegger wandern, sehen wo Arnold aufgewachsen ist und durch zahlreiche Erinnerungsstücke und andere Artefakte einen Blick auf den Werdegang und das Leben der steirischen Eiche werfen. Zahlreiche außergewöhnliche und teilweise berühmt gewordene Exponate wie beispielsweise das Schwert von Conan, zeigen den außergewöhnlichen Lebenslauf des wohl berühmtesten Österreichers.

Thematisch werden in den einzelnen Räumen die wichtigsten Lebensabschnitte Schwarzeneggers präsentiert. Nach der nicht einfachen Kindheit und Jugend, die sich in der Schlichtheit der Ausstattung der Wohnung spiegelt, werden die drei Weltkarrieren Schwarzeneggers beleuchtet: der Weg zum vielfachen Weltmeister im Bodybuilding, sein Aufstieg zum Filmstar in Hollywood und sein politisches Engagement, das ihn bis in das Amt des Gouverneurs von Kalifornien geführt hat.

Das Arnold Schwarzenegger Museum wurde um weitere Bereiche wie seine Militärzeit ergänzt und es kommen immer wieder neue Filmrequisiten als persönliche Leihgaben hinzu. Im Fokus der Führung stand auch das neuste Exponat des Museums: die Hantelbank von Joe Gold, einem Geschenk vom Gründer des Gold’s und World Gyms.

Mein Wunsch an die Besucher dieses Hauses ist es, den wahren Gedanken des Schwarzenegger-Museums mitzunehmen: Alles ist möglich!

betonte Arnold Schwarzenegger in seiner Ansprache anlässlich der Eröffnung des Museums. Laut Peter Urdl bekommt das Museum keine öffentlichen Förderungen und auch keine finanzielle Unterstützung von Arnold Schwarzenegger selber, obwohl dieser dies angeboten hat.

Sommerevent am 22. Juni 2024 – Arnold Schwarzenegger hat sich mit Ehrengast angekündigt

Arnold Schwarzenegger Fans haben am 22. Juni die Möglichkeit, sich in drei Disziplinen, die von Arnies Leben inspiriert sind, zu messen. Künstler Stefan „Stebo“ Temmel und Künstler und Sänger Christian lser alias Mr. BCD, stellen Preise für die Erstplatzierten des Wettbewerbs bereit.

Darüber hinaus werden unter anderem Fitness-Einheiten mit Star-Choreograph Alemande Belfor und ein Auftritt von österreichische Rock’n’Roll Entertainer Dennis Jale geboten.