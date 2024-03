Thaler See Garten: Neuer Betreiber startet Gastro am Thalersee

Heute nimmt das Café am Thalersee den Betrieb wieder auf. Als neuer Pächter fungiert dabei KRAFT Moments rund um den Gastronomen Florian Bollen, der unter anderem in Wien den Gleis//Garten in der ehemaligen Remise Wien-Meidling der Badner Bahn seit Herbst 2023 betreibt.

Florian Bollen verhandelte schon in den letzten Monaten mit den bisherigen Betreibern des Waldcafe Thalersee und hat ein Konzept für eine Zukunft der Gastronomie für das Naherholungsprojekt der Holding Graz am Thalersee ausgearbeitet. Das Team hinter dem neuen Cafe/Restaurant „Thaler See Garten“ ist eine Mischung aus erfahrenen Gastronomen, die in London bereits fünf Standorte betreiben, in Wien den Gleis//Garten aufgebaut haben, aber auch schon im ehemaligen Café Restaurant Thalersee vor dem Neubau aktiv waren. Mitarbeiter:innen der Vorpächter werden zum Teil übernommen.

Was kommt neu beim „Thaler See Garten“?

Der neue Betreiber setzt in einem ersten Schritt auf eine breit gefächerte Speisekarte für alle Gästegruppen mit leistbaren unterschiedlich gestalteten Angeboten. Frühstück, Mittagessen mit Tagesangebot und preiswerte regionale Snacks. Anfangs sind die Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr, wenn etabliert bis 22 Uhr.

Die Holding Graz und die Gemeinde Thal arbeiten außerdem intensiv an einem neuen Besucher Leitsystem und der Gestaltung des Seerundwegs inkl. Spielplatz. Da die Betreiber der Kraft Moments GmbH den Bestandsvertrag übernehmen, werden sie auch Akzente mit Fahrrad- und Bootsverleih kurzfristig stärken.

Angedacht ist jedenfalls eine attraktive Neugestaltung der Terrasse mit mehr Holz und Grün – außerdem wird eine ÖV-Anbindung mit einem CO2 neutralem Shuttle aus der Innenstadt geprüft.

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber: