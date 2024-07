Die schönsten Gastgärten von Graz

Der Sommer in Graz lädt dazu ein, die schönsten Gastgärten der Stadt zu entdecken und dort entspannte Stunden zu verbringen. Von versteckten Oasen bis hin zu lebendigen Plätzen mitten in der Stadt – Graz bietet eine Vielzahl an charmanten Gastgärten, die jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis machen. Hier findest Du eine Auswahl der schönsten Gastgärten, die Du in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen solltest.

Kylo

Mit Blick auf den Schlossberg und der zentralen Lage am Schlossbergplatz ist der Gastgarten des Kylo ein beliebter Treffpunkt. Besonders im Hochsommer profitiert man hier von der kühlen Luft, die aus dem Schlossbergstollen strömt. Es ist zwar kein ruhiger Ort, aber ideal, um Leute zu beobachten und das städtische Treiben zu genießen.

Sackstraße 22, 8010 Graz

Kalte Ente

Die Kalte Ente besticht durch ihren gemütlichen und schattigen Gastgarten im Innehof, der zum Verweilen einlädt. Hier kannst Du entspannte Stunden verbringen und bei einem Glas Wein oder einem kühlen Getränk den Alltag hinter Dir lassen.

Sparbersbachgasse 22, 8010 Graz

Lenz im Lend

Der Lenz im Lend am Lendplatz ist ein weiteres Highlight mit einem charmanten Gastgarten im Herzen des hippen Lendviertels. Hier erwartet Dich eine entspannte Atmosphäre mit kreativen Details, die diesen Ort neben dem Bauernmarkt besonders machen.

Lendpl. Stand 9, 8020 Graz

Hummel

Das Hummel überzeugt mit einem ruhigen und grünen Gastgarten, der perfekt ist, um dem Stadttrubel zu entfliehen. Genieße hier köstliche Speisen und erfrischende Getränke in einer angenehmen Umgebung.

Mariahilfer Str. 12, 8020 Graz

Wildmoser

Das Wildmoser bietet einen netten Gastgarten, der zum Verweilen einlädt. Mit seinen gemütlichen Sitzplätzen ist es der ideale Ort für entspannte Stunden im Freien.

Grüne Gasse 17, 8020 Graz

Kunsthauscafe

Obwohl der Gastgarten des Kunsthauscafes oft als eng und laut beschrieben wird, hat er dennoch seinen eigenen Charme. Die zentrale Lage und der Blick auf das Kunsthaus machen ihn zu einem beliebten Treffpunkt.

Südtiroler Platz 2, 8020 Graz

Aiola Upstairs

Aiola Upstairs beeindruckt mit einem herrlichen Blick über Graz und einem stilvollen Gastgarten. Hier kannst Du exquisite Speisen und Getränke genießen und dabei die Aussicht auf die Stadt bewundern.

Schloßberg 2, 8010 Graz

Die Scherbe

Die Scherbe punktet mit einem gemütlichen Gastgarten, der besonders bei den Einheimischen beliebt ist. Hier kannst Du in entspannter Atmosphäre leckere Gerichte und kühle Getränke genießen.

Stockergasse 2, 8020 Graz

KatzeKatze

Der Gastgarten von KatzeKatze ist ein Geheimtipp für alle, die eine entspannte und ungezwungene Atmosphäre suchen. Die Atmosphäre von der Bar im Innenhof wird von vielen als gemütlich bezeichnet.

Schmiedgasse 9, 8010 Graz

Schäffners

Schäffners bietet einen großen Gastgarten am Tummelplatz, der sich ideal für einen entspannten Nachmittag oder Abend eignet. Die gemütliche Atmosphäre und das freundliche Personal machen diesen Ort besonders einladend.

Bürgergasse 13, 8010 Graz

CityPeachGraz

CityPeachGraz überrascht mit einem modernen Gastgarten am Fluss. Hier kannst Du in einer urbanen Umgebung köstliche Speisen und kreative Cocktails genießen.

Erzherzog-Johann-Brücke, 8010 Graz

Parkhouse Cafe

Mitten im Stadtpark gelegen, bietet das Parkhouse Cafe einen grünen und ruhigen Gastgarten, der zum Entspannen einlädt. Hier kannst Du die Natur genießen und dem Stadttrubel entfliehen.

Stadtpark 2, 8010 Graz

Cafe Pavilion im Schlosspark Eggenberg

Der Gastgarten des Cafe Pavilion im Schlosspark Eggenberg ist ein idyllischer Ort, umgeben von historischer Architektur und grüner Pracht. Perfekt für einen ruhigen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen.

Eggenberger Allee 90, 8020 Graz

Paradiso im Kastner & Öhler Hof

Das Paradiso bietet am Abend einen charmanten Gastgarten, der mit stimmungsvoller Beleuchtung und einer entspannten Atmosphäre überzeugt. Hier kannst Du den Tag in der Grazer Innenstadt perfekt ausklingen lassen.

Kastner & Öhler, Sackstraße 7/13 Paradeishof, 8010 Graz

Lokale am Lendplatz und Kaiser-Josef-Markt

Die Gastgärten rund um den Lendplatz und den Kaiser-Josef-Markt sind ebenfalls sehr beliebt. Mit ihrer lebendigen Atmosphäre und dem bunten Treiben bieten sie eine tolle Kulisse für einen entspannten Nachmittag oder Abend.

