Corona-Cluster in zwei weiteren Grazer Gastrobetrieben möglich

Wie heute bekannt wurde, besuchte ein Corona-infizierter Gast in der vergangenen Freitagnacht, 9. Juli auf Samstag, 10. Juli zwei Lokale in Graz – das Glockenspiel und das Merano. Das Grazer Gesundheitsamt rechnet derzeit damit, dass sich in beiden Lokalen zahlreiche weitere, nicht registrierte Gäste befunden haben könnten und ersucht diese Personen dringend, sich zu melden.

Aufruf richtet sich an nicht-registrierte Gäste

Der Aufruf richtet sich an nicht-registrierte Gäste, die während dieser Zeiträume folgende Betriebe ebenfalls besucht haben:

von 23.00 Uhr bis 1.15 Uhr im Innenbereich des Café-Bar „ Glockenspiel “ am Glockenspielplatz 4

“ am Glockenspielplatz 4 von 1.45 Uhr bis 4.00 Uhr in der Bar „Merano“ in der Elisabethstraße 37

Personen, die in den Lokalen ordnungsgemäß registriert waren, werden vom Grazer Contact Tracing Team kontaktiert und erhalten einen PCR-Testtermin. Sie müssen sich nicht extra bei den Behörden melden.

Gäste, die jedoch nicht registriert waren, sollen sich möglichst rasch melden unter: Telefon + 43 316 872-3202, von 8.00 bis 15.00 Uhr, auch am Wochenende erreichbar oder per E-Mail: gesundheitsamt-corona@stadt.graz.at

Foto: Symbolbild