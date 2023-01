Angesichts der aktuell niedrigen Auslastung der Impfstraßen hat das Land Steiermark beschlossen, den Betrieb seiner 13 Impfstraßen mit 3. März auslaufen zu lassen. Ab diesem Datum wird die kostenlose Corona-Schutzimpfung weiter bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten möglich sein.

Das flächendeckende Impfangebot in der Steiermark hat maßgeblich zur Bewältigung der Pandemie beigetragen und gerade das Erfolgskonzept der Impfstraßen nahm hier eine entscheidende Rolle ein. Das Infektionsgeschehen sowie die Lage in den heimischen Spitälern lässt aber nun den Schritt zu, das Angebot an den Impfstraßen im Sinne der Sparsamkeit und Effizienz zur Gänze herunterzufahren. Covid wird uns auch weiterhin begleiten, daher ist es wichtig, dass im niedergelassenen Bereich natürlich die kostenlose Impfung auch in Zukunft in Anspruch genommen werden kann.

so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Laut Michael Adomeit, Impfreferent in der Ärztekammer Steiermark, Obmann der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin, machen etwa 500 niedergelassene Impfärztinnen und -ärzte die Impfung in ihren Ordinationen. Die Kampagne ,Steiermark impft‘ war von Anfang an als duales System – Impfung auf den Impfstraßen und bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten – konzipiert und habe die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Angesichts der aktuellen pandemischen Situation sei jetzt der richtige Zeitpunkt, im Sinne einer sparsamen und effizienten Verwaltungsführung, die Corona-Schutzimpfung wieder komplett in das bewährte System des niedergelassenen Bereichs zurück zu führen.

Rund 60 Prozent der Steirerinnen und Steirer haben bei den Impfstraßen bisher drei Corona-Schutzimpfungen und damit die Grundimmunisierung bekommen, 20 Prozent haben sich auch bereits auffrischen lassen. Damit liege die Steiermark am dritten Platz im österreichweiten Bundesländervergleich. Bei den Über-65jährigen haben knapp mehr als 50 Prozent aufgefrischt, hier habe die Steiermark die zweithöchste Quote. Insgesamt wurden in der Steiermark seit Impf-Start fast 2,9 Millionen Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Von Anfang Februar bis zum Impfschluss am 3. März 2023 haben die 13 Impfstraßen des Landes weiter jeden Dienstag von 8 bis 18 Uhr und jeden Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.