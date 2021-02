FSME Zeckenschutz-Impfaktion in der Steiermark 2021

Bei FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die mit einer Gehirnhautentzündung und mit schweren neurologischen Störungen einhergehen kann. Im Extremfall kann diese Erkrankung zu dauerhaften Lähmungen und sogar zum Tod führen.

Gerade die Steiermark ist ein FSME-Endemiegebiet. Das bedeutet, dass seit vielen Jahrzehnten immer wieder Erkrankungsfälle auftreten und somit in den Monaten mit milder Temperatur (Frühjahr-Spätsommer) ein potentielles Ansteckungsrisiko besteht. Damit man sich vor einer Ansteckung schützt, sollten man sich gegen FSME impfen lassen.

Wann und wo bekommst du eine FSME Zeckenschutzimpfung?

Land Steiermark : Die aktuelle Zeckenschutz-Impfaktion 2021 vom Land Steiermark dauert noch bis 29. Juli 2021. Geimpft wird in der Impfstelle der Landessanitätsdirektion, Friedrichgasse 9 in Graz . Derzeit werden Impfungen ausnahmslos nur nach telefonischer Terminvereinbarung durchgeführt. Terminvereinbarungen sind Montag und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0316/877-3577 möglich. Du kannst dich auch in allen Sanitätsreferaten der Bezirksverwaltungsbehörden in der Steiermark gegen FSME impfen lassen. Auch dort nur gegen telefonische Voranmeldung.

Stadt Graz: Die FSME-Zeckenschutzimpfaktion der Landeshauptstadt dauert noch bis 30. Juli 2021. Montag bis Freitag von 8 – 13 Uhr. Wer sich gegen FSME impfen lassen möchte, kann sich hier einen Online-Termin vereinbaren.

Wie erfolgt die Übertragung von der Zecke auf den Menschen?

Die Übertragung des Virus erfolgt durch einen Zeckenstich. Trägt eine Zecke das FSME-Virus in sich, so gelangt dieses im Speichel des blutsaugenden Milbentierchens in den Körper des Menschen und kann – insbesondere bei nicht geimpften Personen – zu schweren Erkrankung führen. Die Zecken halten sich bevorzugt im hohen Gras sowie an Sträuchern auf und können bei Spaziergängen davon abgestreift werden. Aus diesem Grund sollte nach einer Wanderung die Kleidung beziehungsweise der Körper auf das Vorhandensein einer Zecke kontrolliert werden. Wenn der Parasit rasch mit einer Pinzette (speziell geformte Zeckenpinzetten gibt es beispielsweise hier auf Amazon) entfernt wird, kann dadurch das Infektionsrisiko gesenkt werden. Gerade bei Kindern ist dies nach dem Spiel im Freien angeraten.

Wann und in welchem Abstand soll geimpft werden?

Die Grundimmunisierung besteht aus drei Teilimpfungen: Nach der ersten Teilimpfung hat die zweite Teilimpfung nach etwa einem Monat und die dritte Teilimpfung nach 5 bis 12 Monaten zu erfolgen. Die erste Auffrischungsimpfung ist nach drei Jahren erforderlich, weitere Auffrischungen erfolgen danach im Abstand von fünf Jahren. Ab dem 60. Lebensjahr sollte alle drei Jahre an eine FSME-Auffrischungsimpfung gedacht werden.

Wieviel kostet die FSME-Impfung?