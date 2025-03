Rückkehr der Kinderklinik Graz Portalambulanz im Herbst geplant

Auch in diesem Winter unterstützte die Portalambulanz am Kinderzentrum des LKH-Universitätsklinikum Graz wieder erfolgreich die Versorgung erkrankter Kinder. An Freitagen, Wochenenden und Feiertagen während der gesamten Infekt-Saison standen erfahrene Kinderärztinnen und Kinderärzte bereit, um jungen Patientinnen und Patienten rasch zu helfen. Gleichzeitig verringerte sich der Druck auf die reguläre Ambulanz deutlich.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) zieht eine positive Bilanz:

Die Portalambulanz hat sich erneut bewährt. Kinder erhalten schneller die passende Behandlung, während die Kinderklinik mehr Kapazität für akute Notfälle gewinnt. Als Vater weiß ich, wie belastend es ist, wenn ein Kind medizinische Hilfe braucht. Deshalb danke ich allen Mitarbeitenden im Kinderzentrum – sie leisten Außergewöhnliches, fachlich wie menschlich. Um sie auch im kommenden Winter zu unterstützen, wird die Portalambulanz erneut geöffnet. Unser langfristiges Ziel bleibt eine ganzjährige Entlastung der Kinderklinik.

Auch Klubobmann Marco Triller (FPÖ) unterstreicht die Bedeutung dieses Angebots:

Die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist oft besonders herausfordernd. Die Rückkehr der Portalambulanz ist daher ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Jüngsten. Wie im gemeinsamen Arbeitsprogramm festgehalten, arbeiten wir darauf hin, die Portalambulanz in Graz ganzjährig abzusichern. Gemeinsam setzen wir uns für eine bestmögliche Betreuung aller Kinder in der Steiermark ein.

Die Entscheidung zur weiteren Umsetzung soll im Juni 2025 in der Sitzung der Gesundheitsplattform getroffen werden.