Impfung ohne Anmeldung in der Steiermark: Aktuelle Termine

Ab der Kalenderwoche 34 (ab dem 23. August) ist geplant, an einem fixen Wochentag die Impfstraßen in der Steiermark für das freie Impfen ohne Anmeldung zu öffnen. Es werden laut Impfkoordinator Michael Koren zwei Impfstoffe zur Auswahl stehen. Damit sollen vor allem Kurzentschlossene erreicht werden. Aktuell haben sich zwölf steirische Gemeinden gemeldet, um eine eigene Impfaktion durchführen zu können. Ab 9. August können auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte selbständig den Impfstoff Biontech/Pfizer verimpfen.

Für Impf-Aktionen zum Schulstart an den steirischen Schulen laufen bereits Abstimmungsgespräche mit der Bildungsdirektion. Die Schulen sollen die Möglichkeit bekommen, Impfstoffe selbst zu besorgen, womit Schulärzt:innen direkt an den Schulen impfen können. Das Land Steiermark zeige sich aber auch bemüht, die Impfstraßen gut auszulasten, daher soll es eigene Zeitfenster für das Impfen von Schüler:innen geben.

Gestartet wurde diese Woche auch die Impfaktion mit den steirischen Hochschulen. Geplant ist ab Anfang September und Oktober an fixen Tagen Studierende sowie auch Lehrende an den Impfstraßen zu impfen. Dies voraussichtlich mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson.

In puncto dritter Stich haben Anfang der Woche wieder Abstimmungsgespräche mit dem Bund stattgefunden. Konkret gäbe es aufgrund noch fehlender Informationen zur weiteren Vorgangsweise von Seiten des Bundes die Bitte, sich diesbezüglich für den Herbst gut vorzubereiten, um dann schnell reagieren zu können. Es sei geplant, dafür die HIPPO-Anmeldeplattform (Human-Impf-Planungs-Plattform) zu nutzen. Damit bestünde die Möglichkeit, alle bereits registrierten Personen zeitgerecht über den dritten Stich zu informieren.

Aus Sicht von Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wlattnig habe sich das duale System von Impfordinationen und Impfstraßen in der Steiermark bewährt. In den kommenden beiden Wochen werde speziell der Wert der Zweitimpfungen rasch ansteigen und sich der Erstimpfungsquote annähern. Eingeladen wurden demnach rund 100.000 Personen. Damit werde die Quote an Zweitimpfungen auf schätzungsweise 58 Prozent ansteigen. Dennoch sind diese Werte – speziell bei einem Blick nach Israel – zu wenig, um die Pandemie zu besiegen.