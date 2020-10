Grippe-Impfung der Stadt Graz

Am 12. Oktober beginnt die Grippe-Impfaktion des Landes Steiermark in der Impfstelle der Stadt Graz. In einer ersten Tranche werden der Grazer Impfstelle durch das Land Steiermark 2.500 Dosen zur Verfügung gestellt. Laut Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer werden es insgesamt etwa 11.000 sein, fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Zusätzlich dazu gibt es heuer den Gratisimpfstoff für Kinder bis 15 Jahre ab Mitte November sowie den Gratisimpfstoff für Personen in stationärer Pflege ab Ende November geben.

Weil das Grazer Gesundheitsamt für das Contact Tracing verantwortlich ist und die Nachfrage größer ausfällt, sei die Grippeimpfaktion in diesem Jahr ein besonderer Kraftakt. Darum bittet man schon vor dem Start der Aktion um Verständnis für längere Wartezeiten.

Zutritt zu Impfstelle nur mit Termin

Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wird der Zutritt zur Impfstelle barrierefrei in einem Einbahnsystem über die Kaiserfeldgasse 12 erfolgen.

erfolgen. Es gelten Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

Voraussetzung für den Zutritt ist jedenfalls ein Termin.

Den StammkundInnen der städtischen Impfstelle werden die Termine bereits per Post zugestellt.

Termine können aber auch online vereinbart werden und für Menschen ohne Internet-Zugang auch telefonisch.

Die Termine werden wochenweise jeweils für die Folgewoche vergeben.

Die Öffnungszeiten wurden erweitert.

Vortritt für Risiko-Gruppen

Eine fehlende österreichweite Impfstrategie kann natürlich nicht durch lokale Behörden ersetzt werden, aber unsere Stammkunden zählen zu einem weit überwiegenden Teil zu den Risikogruppen, die wir sicher versorgen können.

erklärt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Eva Winter. Zur Risikogruppe zählen besonders Kinder, ältere Menschen, chronisch Kranke und immungeschwächte Personen. Krotzer bittet um Rücksichtnahme:

Denken Sie bitte daran, dass es Menschen gibt, die die Impfung dringender brauchen könnten als Sie! Weil die Risikogruppe den Vortritt bekommen sollen, lasse auch ich mich heuer nicht gegen die Grippe impfen.

Corona-Maßnahmen wirken auch gegen Grippe

ExpertInnen gehen davon aus, dass die Influenza-Welle heuer nicht so stark wie in den letzten Jahren ausfallen wird. Denn alle Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken auch gegen Influenza. Das Abstandhalten, das regelmäßige Händewaschen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das Meiden von Menschenmassen und Gedränge – das alles schützt auch vor der Grippe.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung: graz.at/grippeimpfaktion.

Foto whitesession / Pixabax