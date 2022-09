Alle neuen Variantenimpfstoffe ab 30.9 in der Steiermark erhältlich

Am 30. September 2022 wird mit dem an die Omikron-Variante BA.4/5 angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer nun auch der dritte durch die Europäische Arzneimittel-Agentur zugelassene Variantenimpfstoff in der Steiermark starten. Ab nächster Woche werden damit an allen Impfstraßen und in den Impfordinationen der Ärztinnen und Ärzte die neuesten Impfstoffe verfügbar sein.

Gesundheitsexperten sehen in den jetzt verfügbaren Impfstoffen die beste Möglichkeit zur Eigenvorsorge gegen die durchaus auch mit schweren Krankheitsverläufen und Langzeitfolgen einhergehende Corornavirus-Erkrankung.

Nachdem seit dem 20. September 2022 die angepassten bivalenten Impfstoffe (Wildtyp/BA.1) von Pfizer und Moderna in der Steiermark verimpft werden, ist ab Freitag dem 30. September 2022 der nunmehr ,angepasst-angepasste‘ bivalente Impfstoff (Wildtyp/BA.4/5) von Pfizer an den steirischen Impfstellen verfügbar. Beide Impfungen schützen, unabhängig vom Typ des Impfstoffes, zwar nur im eingeschränkten Maß vor einer Infektion, aber sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf. Der Vorteil des BA.4/5 angepassten Impfstoffes liegt darin, dass dieser die zum jetzigen Zeitpunkt bestmögliche Anpassung in Bezug auf die derzeit dominante Omikron-BA.5 Variante aufweist. Eine Auffrischungsimpfung ist jeder Person ab dem 12. Lebensjahr, die sich schützen möchte – insbesondere jedoch Personen ab 60 und Personen mit Risikofaktoren – zu empfehlen.

so der der Virologe Klaus Vander von der KAGes.

Die Grundlage für die Anwendung der Variantenimpfstoffe bilden die Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums (NIG), die folgende Vorgaben enthalten:

Variantenimpfstoffe kommen als 3. Impfung (Abschluss der Grundimmunisierung) und als Auffrischungsimpfung (4. Impfung) zum Einsatz

Start der Impfserie (Erstimpfung und nachfolgende Zweitimpfung) unter Verwendung der bereits bisher zugelassenen Standardimpfstoffe

Grundimmunisierung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren (1. bis 3. Impfung) mit dem Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer

Das Nationale Impfgremium hat bereits im August eine Empfehlung für die Auffrischungsimpfung für alle ab 12 Jahren ausgesprochen. „Der steirischen Bevölkerung stehen hierfür die neuesten Impfstoffe in ausreichender Menge weiter kostenfrei zur Verfügung“, so Gerald Lichtenegger, Leiter des Corona-Pandemiemanagements des Landes.