Registrierungspflicht & 3G-Regeln: Polizei verschärft Kontrollen in Grazer Gastronomie

Aufgrund der steigenden Anzahl an Corona-Neuinfektionen sowie der größeren Ansteckungsgefahr in Zusammenhang mit der Delta-Variante, verschärft die Grazer Polizei in Abstimmung mit der Grazer Gesundheitsbehörde seit dem 19. Juli die Kontrollen in Gastgewerbebetrieben.

Bislang wurden die Registrierungspflicht und 3-G-Regeln stichprobenweise kontrolliert und im Anlassfall in erster Linie Ermahnungen ausgesprochen.

Die Kontrollen werden intensiviert und bei Verstößen gegen die 3-G-Regel, auf der Basis der neuen Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Organstrafmandate ausgestellt.

ausgestellt. Gastro-Betreibern, die die Registrierungspflicht missachten, droht darüber hinaus ein Verwaltungsstrafverfahren. Auch die Gäste müssen damit rechnen, von der Polizei um ihren 3G-Nachweis gefragt zu werden.

