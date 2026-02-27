Am Graz Hauptbahnhof hat die Steiermark ein neues Symbol für internationale Mobilität erhalten. Vertreter von ÖBB, Deutsche Bahn und Steiermark Tourismus tauften heute einen modernen ICE 4 auf den Namen „Steiermark“.

Der Hochgeschwindigkeitszug trägt künftig das steirische Landeswappen sowie das Grüne Herz. Damit rückt er die wirtschaftliche und touristische Verbindung zwischen Deutschland und der Steiermark sichtbar in den Mittelpunkt.

An der Feier nahmen unter anderem Landeshauptmann Mario Kunasek, ÖBB-Personenverkehrsvorständin Sabine Stock, Thomas Kemper von der Deutschen Bahn sowie Michael Feiertag, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, teil. Unmittelbar nach der Taufe startete der Zug seine Fahrt Richtung Deutschland mit Ziel Darmstadt in Hessen. Wir waren mit der Kamera bei der Zugtaufe dabei:

ICE 4 bringt internationales Komfortniveau

Der ICE 4 gilt als zentrales Fahrzeug im deutschen Fernverkehr. Reisende profitieren von 444 Sitzplätzen – davon 77 in der 1. Klasse und 367 in der 2. Klasse. Darüber hinaus bietet der Zug kostenloses WLAN, ein digitales Fahrgastinformationssystem, acht Fahrradstellplätze sowie vier Rollstuhlplätze inklusive integrierter Hublifte.

Damit erfüllt der Zug hohe Standards in puncto Barrierefreiheit, Ergonomie und Reisekomfort. Für Fahrgäste aus der Steiermark bedeutet das eine moderne Direktverbindung in wichtige deutsche Wirtschafts- und Tourismusregionen.

Sabine Stock betonte bei der Taufe: „Mit dem ICE ‚Steiermark‘ schaffen wir ein Symbol für internationale Mobilität und für das, was die Bahn heute leisten soll: schnelle, komfortable und klimafreundliche Verbindungen. Davon profitieren unsere Fahrgäste ebenso wie der Tourismus – in der Steiermark und weit über die Grenzen hinaus.“

Koralmbahn verkürzt Reisezeiten deutlich

Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn verbessert sich die internationale Anbindung der Steiermark spürbar. Die neue Hochleistungsstrecke verkürzt die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt auf rund 41 Minuten.

Zudem erreichst du München von Graz aus in unter fünf Stunden und 40 Minuten. Fünf tägliche Zugverbindungen pro Richtung sorgen für ein dichtes Angebot. Ergänzend fährt täglich ein Nightjet von Graz direkt nach Berlin. Auch Städte wie Stuttgart, Frankfurt oder Köln bleiben gut angebunden.

Impuls für Wirtschaft und Tourismus

Deutschland gilt als wichtigster Handelspartner und bedeutendster ausländischer Tourismusmarkt der Steiermark. Deshalb stärkt die neue ICE-Verbindung nicht nur die Mobilität der Steirerinnen und Steirer, sondern erleichtert auch deutschen Gästen die klimafreundliche Anreise.

Mario Kunasek erklärte dazu: „Das steirische Landeswappen und unser Grünes Herz werden zukünftig zwischen den bedeutenden Wirtschafts- und Tourismusregionen Deutschland und Steiermark als Symbole unserer Heimat mitreisen. Sie stehen für eine einzigartige Landschaft, wunderbare und gastfreundliche Menschen sowie unverwechselbare Kulinarik.“

Auch Michael Feiertag unterstrich die Bedeutung für den Tourismus: „Der ICE 4 verbindet Deutschland direkt mit der Steiermark – und damit eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften und Erlebnissen. Vom alpinen Gletscher bis zu den Weinbergen im Süden. Es freut uns besonders, dass dieser Zug den Namen ,Steiermark‘ trägt und diese Vielfalt als moderner, nachhaltiger Botschafter durch Europa trägt.“