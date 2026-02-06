ÖBB baut Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen um

Die Eisenbahn Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen wird bis Ende des Jahres komplett barrierefrei umgebaut. Dazu wird ein überdachter, eingehauster Personensteg mit Stiegentürmen und jeweils einer Aufzugsanlage errichtet.

Zusätzlich zum barrierefreien Umbau werden die Randbahnsteige von 190 Meter auf 220 Meter in Richtung Norden verlängert, was betriebliche Vorteile bringe. Auch die Bahnsteigoberflächen, die gesamte Ausstattung und die Beleuchtungen werden auf den neuesten Stand gebracht.

Im Rahmen des Ausbaues wird zudem eine Bushaltestelle errichtet, um die Verknüpfung Bahn/Bus am Standort zu verbessern. So soll laut ÖBB eine moderne Mobilitätsdrehscheibe entstehen, die für zukünftige Anforderungen gerüstet ist. Die Arbeiten starten bereits mit Anfang Februar. Die Fertigstellung ist mit Ende des Jahres geplant. Insgesamt werden rund sechs Millionen EUR investiert.

Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen: Kurze Bahnsteigsperren

Die Arbeiten wurden dabei laut ÖBB so geplant, dass Einschränkungen für Fahrgäste so gering wie möglich ausfallen. Dennoch sei eine jeweils zweiwöchige Bahnsteigsperre von 09.02. bis 22.02.2026 und von 23.03. bis 06.04.2026 notwendig. In diesen Zeiträumen muss der Halt tagsüber entfallen und es wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Puntigam und Kalsdorf eingerichtet. Abends und nachts muss nur der Halt an der jeweils betroffenen Bahnsteigseite entfallen. Fahrpläne und Details siehe Fahrgastinformation.

09.02.2026 – 22.02.2026

08:00 – 20:00 Uhr: Haltausfall für alle Züge in Feldkirchen-Seiersberg und Flughafen Graz-Feldkirchen

20:00 – 08:00 Uhr: Haltausfall in Flughafen Graz-Feldkirchen für alle Züge Richtung Spielfeld-Straß

28.03.2026 – 10.04.2026

08:00 – 20:00 Uhr: Haltausfall für alle Züge in Feldkirchen-Seiersberg und Flughafen Graz-Feldkirchen

20:00 – 08:00 Uhr: Haltausfall in Flughafen Graz-Feldkirchen für alle Züge Richtung Graz

Foto: Inside Graz