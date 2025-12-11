Koralmbahn-Eröffnung: Großes Fest in Graz und Klagenfurt

Graz und Klagenfurt verwandeln sich am Freitag, 12. Dezember 2025, in große Open-Air-Bühnen. Die beiden Landeshauptstädte feiern an diesem Tag die offizielle Eröffnung der Koralmbahn mit umfangreichen Festprogrammen, die Besucher:innen aus der gesamten Region anziehen sollen. Die neue Verbindung zwischen Steiermark und Kärnten geht zwar erst mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember in Betrieb, doch die eigentlichen Feierlichkeiten stehen ganz im Zeichen der beiden Städte.

Höhepunkt: Offizielles Opening am Vormittag

Der Festtag beginnt in Graz und Klagenfurt parallel um 10:00 Uhr. Das offizielle Opening wird auf beiden Hauptbahnhofsplätzen abgehalten und zusätzlich live auf suedstrecke.oebb.at gestreamt. Auf den Bühnen treten führende Vertreter:innen aus Bundes- und Landespolitik auf, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Minister Peter Hanke, die Landeshauptleute Mario Kunasek und Peter Kaiser sowie die Bürgermeister:innen Elke Kahr und Christian Scheider. ÖBB-CEO Andreas Matthä begleitet als Gastgeber durch das Programm. Beide Städte gestalten den Vormittag so, dass Inhalte wechselseitig übertragen werden und sich Graz und Klagenfurt als gemeinsame Gastgeber präsentieren.

Nachmittags feiern beide Städte mit Musik, Gästen und regionalen Akzenten

Ab 12:30 Uhr nimmt das Fest Fahrt auf. Graz und Klagenfurt setzen dabei bewusst unterschiedliche regionale Schwerpunkte, präsentieren aber jeweils bekannte Persönlichkeiten und Einblicke in die Welt der Koralmbahn. Zu den Gästen zählen Franz Klammer, Thomas Stipsits, Gerda Rogers und Marcus Wadsak.

Ab 15:00 Uhr rücken die Live-Auftritte in den Vordergrund, die in beiden Städten große Publikumsbereiche füllen dürften:

Graz:

Anna Sophie (15.00 Uhr)

(15.00 Uhr) Lukas Oscar (16.30 Uhr)

(16.30 Uhr) LEMO (18.00 Uhr)

(18.00 Uhr) Möwe (19.20 Uhr)

Klagenfurt:

Solarjet (15.00 Uhr)

(15.00 Uhr) Möwe (16.30 Uhr)

(16.30 Uhr) AVEC (18.00 Uhr)

(18.00 Uhr) folkshilfe (20.00 Uhr)

Alle Programmpunkte sind kostenlos zugänglich, was beide Städte für Familien und Bahninteressierte besonders attraktiv macht.

Wer möchte, kann am selben Tag auch an kostenlosen Sonderfahrten teilnehmen, die einen ersten Blick auf die neue Strecke ermöglichen. Die 5.500 verfügbaren Plätze waren allerdings bereits nach kurzer Zeit vergeben.