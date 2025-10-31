Grazer Krampuslauf feiert 2025 sein Comeback

Nach einer fünfjährigen Pause kehrt der Grazer Krampuslauf am Samstag, 16. November 2025, in die Innenstadt zurück. Der traditionsreiche Lauf findet heuer in etwas kleinerem Rahmen statt, soll aber wieder fest im vorweihnachtlichen Veranstaltungskalender verankert werden.

Ab 14 Uhr startet am Freiheitsplatz ein Kinderprogramm mit Spielen, Fotostationen und Mitmachaktionen. Der eigentliche Krampuslauf beginnt um 18 Uhr und führt über Freiheitsplatz, Sporgasse und Burggasse. Begleitet wird das Spektakel von Musik und Street-Food-Ständen, die für festliche Stimmung sorgen.

30 Gruppen aus dem In- und Ausland

Rund 30 Passen aus Österreich und den Nachbarländern präsentieren ihre kunstvollen Masken und Felle. Die Veranstaltung wird von René Neubauer (Zeltverleih Neubauer) und René Auersbacher (Krampusshop Seiersberg) organisiert. Beide engagieren sich seit Jahren für den Erhalt des Brauchtums.

René Neubauer erklärt:

Der Krampuslauf gehört einfach nach Graz. Es war Zeit für einen Neuanfang. Auch wenn er heuer kleiner ausfällt, hoffen wir, dass er bald wieder zu alter Größe zurückfindet.

Mitveranstalter René Auersbacher ergänzt: „Brauchtum verbindet – das ist unser Leitspruch. Wir Gruppen unterstützen einander, und genau das wollen wir auch zeigen.“

Die Rückkehr des Krampuslaufs wurde durch die finanzielle Unterstützung von Bürgermeisterin Elke Kahr und die Initiative von Stadträtin Claudia Schönbacher möglich gemacht.

Elke Kahr erinnert sich: „Krampusläufe begleiten mich seit meiner Kindheit. Ich habe dieses Vorhaben sehr gerne unterstützt.“

Claudia Schönbacher betont: „Ich habe zwei Jahre lang daran gearbeitet, den Krampuslauf wieder nach Graz zu bringen. Viele Menschen haben sich das gewünscht – umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.“

Programm im Überblick

Termin: Samstag, 16. November 2025

Samstag, 16. November 2025 Ort: Freiheitsplatz, Sporgasse, Burggasse

Freiheitsplatz, Sporgasse, Burggasse Kinderprogramm: ab 14 Uhr

ab 14 Uhr Start Krampuslauf: 18 Uhr

18 Uhr Rahmenprogramm: Musik und Street-Food

Foto: © Stadt Graz/Fischer