Nach nahezu drei Jahrzehnten Planung und Bau war es heute soweit: Die Koralmbahn wurde heute offiziell eröffnet – und wir waren bei der Premierenfahrt zwischen Graz und Klagenfurt direkt an Bord. Die Stimmung an Bord und an den Bahnhöfen war geprägt von Vorfreude, Neugier und dem Bewusstsein, einem historischen Moment beizuwohnen.

Begleitet von tausenden Besucherinnen und Besuchern sowie hochrangigen politischen Gästen wurde die neue 130 Kilometer lange Bahnverbindung feierlich freigegeben. Beide Landeshauptstädte verwandelten ihre Hauptbahnhöfe in große Festareale, die den Start in eine neue Ära des öffentlichen Verkehrs würdigten.

Premierenfahrt als verbindendes Zeichen zwischen Steiermark und Kärnten

Die offiziellen Festakte starteten am Vormittag parallel in Graz und Klagenfurt. Auf den Bühnen standen unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Verkehrsminister Peter Hanke, die Landeshauptleute Mario Kunasek und Peter Kaiser sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von EU-Institutionen, Wissenschaft und Wirtschaft.

Die gemeinsame Premierenfahrt, an der wir teilnehmen konnten, führte durch den 33 Kilometer langen Koralmtunnel. Damit wurde eindrucksvoll sichtbar, wie eng die beiden Bundesländer künftig verbunden sind: Die Fahrtzeit verkürzt sich auf 41 Minuten – bei der Premierenfahrt waren es sogar 30 Minuten – ein Quantensprung für Pendler, Studierende und Betriebe in der gesamten Region.

Kurze Aufregung am Nachmittag – ÖBB geben rasch Entwarnung

Trotz der grundsätzlich reibungslosen Eröffnungsfeier gab es am Nachmittag einen kurzen Moment der Unsicherheit. Nachdem unser Sonderzug nach der Rückfahrt den Koralmtunnel passiert hatte, bemerkten Beobachter am Ostportal des Koralmtunnels eine Art Rauchentwicklung. Ein Radiosender meldete daraufhin sogar einen vermeintlichen Brand.

Eine ÖBB-Sprecherin stellte jedoch schnell klar: Von einem Brand könne keine Rede sein. Der sichtbare Schleier sei Staub gewesen, der durch die ersten Zugfahrten im Tunnel aufgewirbelt wurde. Auch die Polizei bestätigte, dass sich zum fraglichen Zeitpunkt kein Zug im Tunnel befand und keinerlei Gefahr bestand. Damit beruhigte sich die Situation binnen weniger Minuten.

Besucherinnen und Besucher entdecken die neue Strecke

Am Nachmittag standen stündliche Sonderzüge bereit, mit denen die ersten Fahrgäste die Verbindung testen konnten. Sie pendelten zwischen Graz und Klagenfurt und erlebten beide Festareale. Gleichzeitig sorgten Acts wie folkshilfe, AVEC, Lemo und MÖWE für musikalische Highlights, die ohne Anmeldung besucht werden konnten und die Stimmung bis in die Abendstunden hochhielten.

Stimmen zur Koralmbahn-Eröffnung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Die Eisenbahn hat im 19. Jahrhundert Europa revolutioniert … Mit der Koralmbahn setzen wir diese Erfolgsgeschichte fort – mit Optimismus in eine glänzende Zukunft.“

Bundeskanzler Christian Stocker: „Die Eröffnung der Koralmbahn ist ein Meilenstein in der Geschichte österreichischer Infrastrukturprojekte … Damit wird die Koralmbahn einen wichtigen Beitrag zum Aufschwung Österreichs leisten.“

Vizekanzler Andreas Babler: „Bahnstrecken sind weit mehr als Infrastruktur – sie sind Motoren für soziale Gerechtigkeit … Dieser Tag ist einer der Freude und des Dankes an alle, die an diesem Jahrhundertprojekt mitgewirkt haben.“

Weitere Stimmen von Andreas Matthä, Mario Kunasek, Peter Kaiser, Elke Kahr, Christian Scheider und EU-Vertreter Eric von Breska betonten unter anderem die wirtschaftlichen Chancen, die regionale Vernetzung, die Bedeutung für Forschung und Tourismus sowie den Beitrag zum Klimaschutz.

Empfang in Graz als Abschluss der Feierlichkeiten

Zum Ausklang des Tages lud Landeshauptmann Mario Kunasek in die Grazer Kammersäle. Dort trafen sich Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verkehr, Wissenschaft, Kirche und zahlreiche Projektbeteiligte. Der Empfang stand ganz im Zeichen des neuen Zukunftsraums, den Steiermark und Kärnten ab heute gemeinsam gestalten.

Technische und wirtschaftliche Dimensionen

Die Koralmbahn zählt zu den anspruchsvollsten Bahnprojekten Europas. Dazu gehören:

130 Kilometer Neubaustrecke

12 Tunnel mit insgesamt 50 Kilometern

Koralmtunnel mit 33 Kilometern Länge

Betriebsgeschwindigkeit bis zu 250 km/h

Über 100 Brücken und 23 moderne Bahnhöfe

Modernste Zugsicherung mittels ETCS

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 startet der reguläre Betrieb. Internationale Ziele wie Triest oder Venedig gewinnen ebenfalls an Attraktivität.

Insgesamt wurden rund 5,9 Milliarden Euro investiert, wodurch tausende Arbeitsplätze entstanden und ein Wirtschaftsraum mit 1,1 Millionen Menschen enger zusammenwächst.