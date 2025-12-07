Im Grazer Stadtgebiet sind mehrere größere Veranstaltungen angekündigt, die sich spürbar auf den öffentlichen Verkehr auswirken. Neben dem Grazer Derby am Sonntag stehen am Montag zwei Versammlungen an, die ebenfalls zu Anhaltungen führen. Daher solltest du dich rechtzeitig auf Verzögerungen einstellen und alternative Routen einplanen. Außerdem gilt ein deutlicher Hinweis der Polizei:

Meiden Sie dennoch, wenn Sie in der Gegend nichts zu tun haben, ab 12 Uhr den Bereich rund um das Stadion in Liebenau, die Liebenauer Tangente, die Conrad-von-Hötzendorf-Straße und die Münzgrabenstraße.

7. Dezember: Grazer Derby mit Einschränkungen im Süden der Stadt

Am Sonntag steigt ab 17 Uhr das Stadtduell SK Sturm gegen GAK 1902 in der Merkur Arena. Bereits ab Mittag verändert ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich die Verkehrsführung. Zusätzlich bereiten sich die Graz Linien auf große Besucherströme vor.

Fanbewegungen und Auswirkungen

Ein geplanter Fanmarsch des GAK setzt sich laut aktuellen Angaben um 13 Uhr vom Freiheitsplatz in Richtung Stadion in Bewegung. Die Route führt über Burggasse, Mandellstraße, Steyrergasse und Münzgrabenstraße, bevor der Zug gegen 14.30 Uhr bei der Merkur Arena eintrifft. Dadurch entstehen entlang der Strecke kurze Anhaltungen auf mehreren Linien wie 1, 7, 23, 16, 39 und 66.

Zusatzverkehr und mögliche Sperren

Um den Besucheransturm aufzufangen, verstärken die Graz Linien ab etwa 15.30 Uhr die Linie 4 um zusätzliche Straßenbahnen. Nach Spielende ab rund 18.50 Uhr fahren sechs weitere Einschubwagen zurück in Richtung Innenstadt. Speziell für die Fans des GAK stehen außerdem Gelenkbusse in der Liebenauer Hauptstraße bereit.

Falls die Polizei den Bereich rund um das Stadion kurzfristig sperrt, weichen Ersatzbusse der Linie 4 über die Münzgrabenstraße oder die Raiffeisenstraße aus. Trotz dieser Vorkehrungen kann es jederzeit zu Verzögerungen kommen.

Polizeilicher Hinweis

Wegen des Sicherheitsbereichs und der Fanbewegungen rät die Polizei dringend, das Umfeld des Stadions am Sonntag ab 12 Uhr großräumig zu meiden, sofern kein triftiger Grund für eine Anfahrt besteht.

8. Dezember: Demonstration zum Thema Frieden führt zu innerstädtischen Anhaltungen

Bereits am Montag kommt es erneut zu Einschränkungen. Eine Versammlung unter dem Motto „Weihnachtsfrieden – Weltfrieden – Wir sind Frieden“ startet um 14 Uhr am Lendplatz und bewegt sich ab etwa 14.30 Uhr durch das Stadtzentrum. Aufgrund der Route über Mariahilferstraße, Lendkai, Grieskai, Tegetthoffbrücke, Neutorgasse und Opernring bis zum Kaiser-Josef-Platz geraten verschiedene Straßenbahnlinien abschnittsweise ins Stocken.

Zwischen 14.45 und etwa 16 Uhr musst du daher mit zeitlich gestaffelten Anhaltungen der Linien 1, 3, 4, 5, 7, 16, 30 und 39 rechnen. Da Versammlungen erfahrungsgemäß variabel verlaufen, können sich die angegebenen Zeitfenster kurzfristig ändern.

8. Dezember: Zweite Versammlung beeinträchtigt Linie 30 am Vormittag

Zuvor findet bereits am Montagvormittag eine weitere Demonstration statt. Teilnehmende fordern mehr Unterstützung im Bereich Schulassistenz und betonen das Recht auf Bildung. Der Demonstrationszug startet um 10 Uhr in der Maria-Theresia-Allee und führt über die Paulustorgasse und Sporgasse zum Freiheitsplatz.

Dadurch hält die Buslinie 30 im Zeitraum zwischen 10 und 11 Uhr abschnittsweise an. Auch hier gilt: Die Zeiten dienen nur zur Orientierung und können sich während der Versammlung verschieben.

Mehr Zeit einplanen und sensible Bereiche meiden

Das Wochenende und der darauffolgende Montag verlangen von Öffi-Nutzenden in Graz Geduld und Flexibilität. Wenn du nicht direkt betroffen bist, empfiehlt die Polizei klar, am Sonntag das Stadionumfeld ab 12 Uhr sowie die wichtigen Zufahrtsstraßen zu meiden. Zudem erleichtert eine frühzeitige Routenplanung deinen Weg durch die Innenstadt an beiden Tagen.