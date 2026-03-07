Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Grazer Bezirk Straßgang kam es am Freitagnachmittag, 6. März 2026, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17:20 Uhr wollte eine 58-jährige Grazerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz abstellen. Da sie keinen freien Stellplatz fand, setzte sie mit ihrem Auto zurück und hielt kurz an, weil sie ein anderes Fahrzeug beim Ausparken bemerkte.

Zur gleichen Zeit versuchte eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus Kroatien rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei kam es aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Heckbereich.

Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte sie zur ambulanten Behandlung in das LKH Graz.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Alkoholtests bei beiden Lenkerinnen verliefen negativ. Die Polizei führt weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.