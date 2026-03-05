Am Mittwochabend, 4. März 2026, kam es im Grazer Bezirk Geidorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 19-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 18:25 Uhr war ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Auto auf der Elisabethstraße stadtauswärts unterwegs. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Riesstraße, während sich auf dem rechten Fahrstreifen eine Kolonne stehender Fahrzeuge gebildet hatte.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat eine 19-jährige Grazerin zwischen den wartenden Autos die Fahrbahn und ging anschließend auf den linken Fahrstreifen. Der Pkw-Lenker gab an, dass die Frau aufgrund der stehenden Fahrzeuge für ihn nicht sichtbar gewesen sei. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die Fußgängerin wurde von der Front des Fahrzeugs erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte danach auf die Fahrbahn.

Zufällig befand sich ein Fahrzeug des Roten Kreuzes unmittelbar hinter dem Unfallort. Die Besatzung übernahm sofort die Erstversorgung und brachte die Verletzte in das LKH Graz. Dort stellten Ärzte schwere Kopfverletzungen fest, weshalb die 19-Jährige stationär aufgenommen wurde.

Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.