Nach dem starken Schneefall am 20. Februar 2026 haben zahlreiche Bäume in den Grazer Stadtwäldern Schäden erlitten. Besonders betroffen ist der Buchkogel im Westen. Dort brachen Äste und Baumkronen, außerdem stürzten mehrere Bäume um.

Deshalb hat die Stadt das Gebiet rund um den Buchkogel gesperrt. Wer das forstliche Sperrgebiet betritt, bringt sich in akute Lebensgefahr. Herabfallende Äste oder instabile Bäume können jederzeit nachgeben.

Das Team Forst startete bereits mit den ersten Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Dennoch rechnen die Verantwortlichen damit, dass die Sperre bis zu drei Wochen dauern wird. Wie rasch die Arbeiten vorankommen, hängt auch von den weiteren Wetterbedingungen ab.

Auch in anderen Waldgebieten im Stadtgebiet besteht derzeit erhöhte Vorsichtspflicht. Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten Wege aufmerksam wählen und auf sichtbare Schäden achten.

Foto GBG/Feicht